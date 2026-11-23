La Comisión Europea advirtió el lunes a los usuarios de uno de sus sitios web que se han filtrado datos personales en un importante ciberataque generado por la IA que se lanzó contra la institución de la Unión Europea el mes pasado.

El brazo ejecutivo de la Unión Europea indicó que el sitio web de EU Academy --la Academia de la Unión Europea-- se vio involucrado en el ciberataque. El sitio ofrece cursos e información sobre las políticas del bloque de 27 países a personas ajenas a las instituciones de la Unión Europea.

“El alcance exacto de la filtración de datos sigue bajo investigación como medida de precaución”, indicó el portavoz Thomas Regnier. Entre los datos sustraídos había nombres y direcciones de correo electrónico, señaló, pero no precisó cuántas personas se vieron afectadas.

La Comisión confirmó la semana pasada que detectó por primera vez incidentes relacionados con sus bases de datos el 22 de octubre y que sus expertos en ciberseguridad habían tomado “medidas preventivas” para limitar los daños.

Regnier declinó confirmar si la campaña cibernética, que se ha prolongado durante un mes, ya está bajo control.

“Mientras la investigación siga en curso, no haré ninguna declaración concluyente en esta etapa sobre en qué punto estamos”, dijo Regnier.

Un mensaje en el sitio web de la Academia de la Unión Europea indicó que se había deshabilitado el acceso y que se habían tomado medidas para contener el incidente y limitar su impacto. Advirtió a los usuarios que estén atentos a correos electrónicos y mensajes sospechosos o no solicitados, y que eviten compartir información personal con cualquiera que se ponga en contacto con ellos sobre el sitio web o sus actividades.

La agencia CERT-EU supervisa la seguridad digital de las instituciones de la Unión Europea, que emplean a unas 40.000 personas tan solo en Bruselas.

En una publicación de blog del 4 de noviembre, la agencia advirtió sobre amenazas de una herramienta específica de IA llamada ARTEX. Aunque fue diseñada para usar IA con el fin de identificar vulnerabilidades en sistemas digitales, se la ha vinculado con ataques recientes en todo el mundo.

La agencia señaló que era “altamente probable” que ARTEX se hubiera utilizado en actividades impulsadas por la IA en “su ámbito”. No confirmó ningún ataque contra la Comisión.

“Evaluamos que la disponibilidad pública de ARTEX probablemente acelerará su adopción por parte de actores de amenazas, lo que dará como resultado ataques automatizados más frecuentes, más rápidos y más escalables, con una mayor tasa de éxito”, indicó la agencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.