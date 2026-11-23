El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, inició una visita por Cuba en momentos en que el sistema sanitario de la isla se desmorona en medio de una crisis económica y apagones cada vez más frecuentes.

El funcionario llegó el domingo por invitación de las autoridades sanitarias de la nación caribeña para una visita de tres días. Se trata de la segunda visita de Tedros a Cuba como titular de la OMS.

El ministro de Salud Pública de la isla, el doctor José Ángel Portal Miranda, recibió a Tedros, asegurando que su visita era una oportunidad para que vea de primera mano la realidad del sistema de salud cubano y los desafíos que enfrenta.

Tedros expresó su disposición a escuchar y comprender la situación de Cuba e identificar maneras para brindar apoyo, según el diario estatal Granma.

“Quiero aprovechar esta visita para comprender mejor los desafíos que enfrentan y con gusto movilizaría a la comunidad internacional para apoyarlos”, señaló Tedros, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por Granma.

El sistema de atención médica universal y gratuita de Cuba, que alguna vez fue motivo de orgullo, se ha deteriorado de forma significativa. De acuerdo con los analistas, la crisis se ha agravado debido a la escasez de combustible como parte del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el sector energético de la isla, lo cual ha empeorado a una economía que ya se tambaleaba desde hace años.

Hospitales de todo el país lidian con la escasez de insumos, incluidas jeringas, gasas, vacunas y anestésicos. Tampoco cuentan con refacciones para reparar máquinas de hemodiálisis, tomógrafos y otros equipos.

Para Cuba, un país con indicadores de salud comparables a los de naciones desarrolladas —incluidos bajos índices de mortalidad, alta esperanza de vida, amplia cobertura de vacunación y atención prenatal generalizada—, la situación es impactante, afirmó Mario Cruz Peñate, representante en la isla para la Organización Panamericana de la Salud y la OMS.

Un informe gubernamental publicado en junio indicó que la tasa de supervivencia de los niños con cáncer había caído del 85% al 65% antes del inicio del bloqueo energético estadounidense, el cual comenzó en enero.

Como parte de la visita, Tedros tiene programado un recorrido por instituciones de salud y biotecnología, así como una reunión con funcionarios del sector sanitario y una sesión con reporteros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.