México solicitó a Estados Unidos que lo apoyara con el sobrevuelo de una aeronave no tripulada y el intercambio de información para capturar al capo Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro ”, y otros miembros de su grupo delictivo en una operación que se realizó el pasado fin de semana en el estado norteño de Sinaloa en la que murieron 20 personas, entre ellas cuatro militares y 16 presuntos criminales.

Así lo anunció el lunes el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, al ofrecer detalles de la acción militar "Operación Centella” que llevó a la detención el 20 de noviembre de Meza Flores y ocho integrantes de su grupo criminal, entre ellos un menor de edad, en la ciudad de Guasave, al norte del estado de Sinaloa.

En el operativo se incautaron además dos ametralladoras, un fusil Barrett, seis armas largas, cuatro armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres y seis vehículos, de los cuales dos tenían blindaje artesanal.

La captura del “Chapo Isidro”, que dirigió el grupo de los Beltrán Leyva y más tarde se convirtió en el líder de la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, ha sido considerada como un duro golpe a las bandas dedicadas al narcotráfico en México. Meza Flores también era un aliado clave de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto.

Durante la conferencia presidencial matutina, Trevilla Trejo detalló que desde hace tres meses hubo “intercambio de información muy importante” con las autoridades estadounidenses para precisar la ubicación de Meza Flores en Guasave, y que hace una semana, tras la recopilación de varios indicios como números de teléfonos, se decidió “solicitar apoyo” de aeronaves no tripuladas.

Al respecto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum explicó que por decisión del Consejo de Seguridad de México se aprobó la “presencia de uno de estos drones para poder tener mayor inteligencia”.

La mandataria descartó que esa solicitud a Estados Unidos haya implicado la vulneración de la Constitución y las leyes de México.

Operación Centella

Según relató el secretario de Defensa, el operativo para capturar a “El Chapo Isidro”, de 44 años, se inició a las 7 de la noche del 20 de noviembre tras la ubicación en Guasave de la vivienda donde se encontraba. Junto al capo fueron apresados dos primos y un cuñado suyos que formaban parte de la cúpula de su organización.

Trevilla Trejo informó que Meza Flores no opuso resistencia al momento de su detención, pero algunos de los miembros de su organización se enfrentaron a los grupos de élite del ejército y de la Guardia Nacional.

En la “Operación Centella” participaron 281 militares y 80 integrantes de la policía de Sinaloa, y se emplearon 5 helicópteros Black Hawk, un helicóptero Cougar, y ocho aeronaves militares de apoyo.

En medio de los enfrentamientos perecieron 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, precisó el jefe militar, y no se reportaron civiles heridos o fallecidos. También sufrieron heridas diez militares.

Tras cuatro horas de fuertes choques armados y una veintena de bloqueos viales y 50 quemas de vehículos que realizaron los presuntos criminales en las calles y alrededores de Guasave, finalmente cerca de la medianoche las fuerzas militares iniciaron el traslado por tierra de Meza Flores hacia Culiacán, capital de Sinaloa, para luego llevarlo en helicóptero hacia la Ciudad de México. Allí fue presentado la madrugada del sábado en la Fiscalía General de la República.

“El Chapo Isidro” era requerido por las autoridades mexicanas por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y tiene pendiente una orden de extradición a Estados Unidos por traficar drogas y porte de armas de fuego.

Su detención supone otra captura de alto perfil de un líder criminal mientras Sheinbaum enfrenta la presión de la administración de Donald Trump, quien la semana pasada volvió a recordar que los cárteles “están manejando a México”.

“No podemos dejar que los cárteles gobiernen México, son nuestros vecinos”, dijo Trump en alusión a lo que conversó con Sheinbaum en el encuentro que sostuvieron la semana pasada en la ciudad china de Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum afirmó por su lado el lunes que conversó con Trump sobre comercio, negando que haya abordado el tema de los cárteles mexicanos.