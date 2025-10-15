Rusia fabrica drones más precisos y los usa para atacar la vital red ferroviaria de Ucrania

Cuando los drones rusos golpearon la estación de tren de Shostka, en el noreste de Ucrania, a principios de este mes, mataron a un hombre de 71 años, hirieron al menos a ocho personas y dejaron los vagones de tren deformados por el fuego y llenos de agujeros de metralla.

Fue uno de los ejemplos más recientes de lo que los funcionarios ucranianos describen como un aumento desde mediados del verano en los ataques a los ferrocarriles, una arteria crítica para la logística comercial y militar.

Forman parte del objetivo más amplio de Rusia de atacar infraestructuras, que ahora se lleva a cabo con mayor precisión gracias a los avances en la tecnología de drones de largo alcance que incluyen transmisión de video a bordo.

En el ataque en Shostka, a menos de 70 kilómetros (43 millas) de la frontera rusa, dos drones cargados de explosivos golpearon dos trenes de cercanías en rápida sucesión.

Rusia ha intensificado los ataques a los ferrocarriles en los últimos tres meses, buscando sembrar el descontento en las regiones ucranianas que limita al privar a las personas allí de conexiones ferroviarias, dijo Oleksandr Pertsovskyi, el director ejecutivo de la empresa estatal ferroviaria ucraniana, a The Associated Press.

"Lo que sucede no se trata solo de la cantidad, también es el enfoque de las fuerzas enemigas. Ahora, como tienen drones Shahed muy precisos, están apuntando a locomotoras individuales", expresó Pertsovskyi.

Los ataques se han vuelto más frecuentes

Los gerentes ferroviarios ucranianos se han enorgullecido de las reparaciones rápidas y su capacidad, hasta ahora, de mantener los trenes en funcionamiento a pesar de los ataques repetidos, pero funcionarios y analistas advierten que los avances en las capacidades de los drones rusos y el creciente ritmo de los ataques representan una amenaza seria.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a principios de 2022, los funcionarios ferroviarios han informado públicamente sobre aproximadamente un ataque a los ferrocarriles por semana. Desde mediados del verano de este año, esa tasa se ha más que duplicado a aproximadamente dos o tres por semana, según una revisión de AP de anuncios públicos.

Sin embargo, lo que se informa públicamente es solo una pequeña fracción del número total de ataques a toda la infraestructura relacionada con los ferrocarriles, que podría incluir daños a líneas eléctricas, subestaciones eléctricas, vías férreas, estaciones de tren y otras estructuras.

Oleksii Kuleba, un viceprimer ministro a cargo de la restauración y el desarrollo, dijo que ha habido 300 ataques a la infraestructura ferroviaria sólo desde agosto, lo que supondría alrededor de diez ataques por semana.

La red ferroviaria de Ucrania transporta más del 63% de la carga del país y el 37% del tráfico de pasajeros, según el Servicio Estatal de Estadísticas. También es esencial para mover exportaciones de grano e industria metalúrgica a puertos marítimos y fronteras, y para transportar ayuda militar de naciones aliadas.

Rusia desarrolla nuevas capacidades de drones

Las fuerzas rusas han añadido una mejora clave a su flota de drones desde el verano, según Serhii Beskrestnov, un ucraniano experto militar y en drones cuyo equipo estudia drones rusos interceptados.

Cámaras y módems de radio, que envían y reciben datos de forma inalámbrica, se han instalado en varios tipos de drones de ataque de largo alcance. Eso permite a los operadores ajustar la trayectoria de vuelo de un dron en tiempo real, aumentando drásticamente la precisión en comparación con los modelos preprogramados.

Beskrestnov dijo que las locomotoras son particularmente vulnerables a la nueva tecnología, porque son relativamente lentas y siguen rutas predecibles.

"Si los rusos siguen golpeando locomotoras diésel y eléctricas, llegará el momento muy pronto en que la vía seguirá intacta, pero no tendremos nada para correr sobre ella", afirmó.

Los drones modificados pueden volar hasta 200 kilómetros (124 millas) en territorio ucraniano mientras transmiten video de regreso a los operadores en áreas controladas por Rusia, dijo Beskrestnov.

Un funcionario del Ministerio ucraniano de Defensa, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los periodistas, dijo que las fuerzas ucranianas también han recuperado y examinado un dron tipo Geran equipado con una cámara civil y un módem de radio. El Geran es una variante rusa del Shahed diseñado por Irán.

El funcionario dijo que los hallazgos sugieren que Moscú está probando y refinando activamente nuevas soluciones técnicas.

Dijo que las cámaras también permiten a los operadores rusos identificar sistemas de defensa aérea ucranianos y evaluar daños en el terreno.

Reparaciones rápidas mantienen al país en funcionamiento

Desde que comenzó la guerra, los drones y misiles rusos han atacado repetidamente la infraestructura ferroviaria, principalmente en regiones cercanas a la línea del frente. En marzo, el operador ferroviario también sufrió un ciberataque importante que interrumpió la venta de boletos en línea y otros servicios durante una semana.

Los equipos de reparación ucranianos compiten para igualar el ritmo de los ataques rusos. Los montones de escombros de los ataques con misiles se limpian en cuestión de horas, y los equipos de servicios públicos generalmente restauran la electricidad y el agua en un día tras la mayoría de los ataques en Kiev y otras ciudades.

Los equipos ferroviarios operan a un ritmo similar. En Kiev, el líder del equipo de reparación ferroviaria Maksym Shevchuk, de 30 años, recordó el día en que un misil destruyó 12 metros (39 pies) de vía. "El tráfico en la vía se restauró completamente en medio día", dijo.

Los volúmenes de mercancías transportados por ferrocarril de enero a agosto de 2025 cayeron un 11,7% interanual, mientras que el tráfico de pasajeros disminuyó un 4,2%, según el Servicio Estatal de Estadísticas, que no ha declarado una razón para la disminución.

Nataliia Kolesnichenko, economista veterano en el Centro de Estrategia Económica con sede en Kiev, describió el impacto hasta ahora como "negativo pero marginal", atribuyendo el mérito al rápido trabajo de reparación y al desvío de trenes que mantiene las demoras al mínimo.

Pertsovskyi dijo que el personal se enorgullece de mantener los trenes en movimiento a pesar de los ataques. "Para nosotros, es primordial mostrar a los ucranianos, y al enemigo, que estos ataques no van a traer los resultados esperados", afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.