Al menos 16 muertos por incendio en una fábrica en la capital de Bangladesh

Al menos 16 personas murieron por un incendio que se registró el martes en una fábrica de ropa y un almacén de productos químicos en la capital de Bangladesh, según el departamento de Servicio de Bomberos y Defensa Civil.

El funcionario de bomberos Talha bin Jashim dijo que el incendio del martes ocurrió en el área de Mirpur, en Daca, y se cree que comenzó en el tercer piso del edificio de ropa de siete pisos.

Los rescatistas han recuperado varios cuerpos, indicó. Varias personas más resultaron heridas.

El incendio fue controlado por la noche y la operación de rescate continúa.

Bangladesh tiene la segunda industria del vestido más grande del mundo, sólo después de China, y en el sector trabajan unos 4 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.

El sector, que genera alrededor de 40.000 millones de dólares al año por exportaciones, principalmente a Estados Unidos y Europa, tiene un historial de accidentes industriales e incendios que han sido atribuidos a la supervisión laxa y violaciones de las normas de construcción.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.