Rusia defiende su prueba de misil nuclear

Rusia defendió el lunes su prueba de un misil nuclear que afirma no puede ser detenido por defensas aéreas, insistiendo en que su determinación de velar por sus intereses de seguridad.

Las declaraciones de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, surgen después de que Estados Unidos y países europeos aumentaran la presión sobre el presidente Vladímir Putin para negociar el fin de la invasión de Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que Putin debería centrarse en lograr un acuerdo de paz, no en probar misiles.

Se sabe poco sobre el misil Burevestnik de Rusia, al que la alianza militar de la OTAN ha apodado Skyfall. Putin apareció el domingo en un video oficial, vistiendo ropa de camuflaje, para escuchar al jefe del estado mayor general de Rusia informar que el misil había recorrido 14.000 kilómetros (8.700 millas) en una prueba.

La noticia llegó después de una semana en la que se prepararon nuevas sanciones estadounidenses para el sector clave de petróleo y gas de Rusia y nuevos compromisos europeos de ayuda militar a Ucrania.

"Rusia está trabajando consistentemente para garantizar su propia seguridad", indicó Peskov cuando se le preguntó si el anuncio del misil era una respuesta a las sanciones y una señal para Occidente.

"Garantizar la seguridad es un asunto vital para Rusia, especialmente en el contexto del sentimiento militarista que estamos escuchando actualmente, principalmente de los europeos", expresó Peskov a los periodistas.

Trump, hablando con periodistas en un viaje oficial de Kuala Lumpur a Tokio, señaló que la conversación de Putin sobre misiles no era "apropiada".

"Tiene que poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana ahora está pronto en su cuarto año", manifestó Trump. "Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles".

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó el lunes a la administración Trump por cambiar su enfoque. Después de conversaciones con Putin en Alaska en agosto, Trump aseguró que quería un acuerdo de paz a largo plazo y no insistió en un cese al fuego previo, pero ahora ha cambiado de opinión, comentó Lavrov al canal de YouTube Ultrahang de Hungría.

"Ahora todo de lo que hablan es de un cese al fuego inmediato... esto es un cambio radical", señaló Lavrov.

La decisión de sanciones de Trump, con las medidas punitivas posiblemente entrando en vigor para el 21 de noviembre, ha elevado las apuestas en los esfuerzos por detener los combates. Mientras Rusia y Ucrania evaluaban los próximos pasos, también buscaban aliados.

Lavrov estaba recibiendo a su homólogo norcoreano, Choe Son Hui, para conversaciones en Moscú. Pyongyang ha enviado miles de efectivos, así como artillería y misiles, para apoyar la invasión de Rusia a Ucrania.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy sostuvo el domingo por la noche que Francia está proporcionando aviones de combate Mirage adicionales y misiles de defensa aérea, mientras que el Reino Unido suministrará más misiles y ayudará a producir drones interceptores.

Las estiradas fuerzas de Ucrania están esforzándose por contener al ejército ruso más grande en la línea del frente en las partes oriental y sur del país.

Se están llevando a cabo intensos combates en Pokrovsk, donde las unidades rusas han avanzado en varios vecindarios pero no han logrado tomar el control de la ciudad del este de Ucrania, escribió el 7º Cuerpo de Reacción Rápida de Ucrania en las redes sociales el lunes.

En los últimos dos días, las tropas del cuerpo repelieron 42 ataques enemigos, según el comunicado, después de reforzar las posiciones defensivas de Ucrania con tropas de asalto, artillería y unidades de drones.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia apuntó el lunes que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron 193 drones ucranianos sobre regiones rusas, incluidos 34 drones que, según dijo, se dirigían hacia Moscú. No se reportaron daños ni víctimas en la capital rusa.

Dos aeropuertos de Moscú, Domodedovo y Zhukovsky, cerraron brevemente durante la noche debido al ataque. Los aeropuertos en otras regiones rusas también enfrentaron restricciones.

La fuerza aérea de Ucrania destacó que Rusia disparó 100 drones Shahed y señuelos durante la noche, de los cuales 26 alcanzaron sus objetivos. No hubo informes de muertes o daños.

La empresa privada de energía ucraniana DTEK anunció cortes de emergencia en Kiev, su región circundante y la región de Dnipropetrovsk.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.