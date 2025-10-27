Biden advierte sobre días oscuros para EEUU e insta a población a mantener optimismo

El expresidente Joe Biden calificó estos tiempos como "días oscuros" e instó a la población estadounidense a mantenerse optimista y no desconectarse en respuesta a lo que él describe como ataques a la libertad de expresión y pruebas sobre los límites del poder ejecutivo por parte del presidente Donald Trump.

"Desde su fundación, Estados Unidos ha servido como un faro para la idea más poderosa jamás vista en el gobierno en la historia del mundo", afirmó Biden. "La idea es más fuerte que cualquier ejército. Somos más poderosos que cualquier dictador".

Biden, de 82 años, habló públicamente por primera vez desde que completó una ronda de radioterapia para combatir un agresivo cáncer de próstata. El expresidente se dirigió a una audiencia en Boston el domingo por la noche tras recibir el Premio a la Trayectoria del Instituto Edward M. Kennedy.

Indicó que Estados Unidos depende de una presidencia con poder limitado, un Congreso en funcionamiento y un poder judicial autónomo. Con el gobierno federal enfrentando su segundo cierre más largo registrado, Trump ha utilizado la falta de financiamiento para ejercer un nuevo control sobre el gobierno.

"Amigos, no puedo endulzar nada de esto. Estos son días oscuros", expresó Biden. Luego predijo que el país "encontrará nuevamente nuestro verdadero rumbo" y "emergeremos como siempre lo hemos hecho: más fuertes, más sabios y más resilientes, más justos, siempre que mantengamos la fe".

Biden enumeró ejemplos de personas que están manteniendo su posición frente a las amenazas del gobierno actual, citando el ejemplo de empleados federales que renuncian en protesta, y universidades y comediantes que han sido blanco de Trump.

"Los presentadores de la noche continúan iluminando la libertad de expresión sabiendo que sus carreras están en juego", señaló.

Biden también destacó a los funcionarios republicanos electos que votan o se oponen abiertamente al gobierno de Trump.

"Estados Unidos no es un cuento de hadas", subrayó. "Durante 250 años, ha sido un constante tira y afloja, una lucha existencial entre el peligro y la posibilidad".

Concluyó el discurso diciendo a la gente que "se levante de nuevo".

El demócrata dejó el cargo en enero después de servir un mandato en la Casa Blanca. Biden abandonó su candidatura a la reelección tras enfrentar presión luego de un debate desastroso contra Trump y preocupaciones sobre su edad, salud y aptitud mental. La vicepresidenta Kamala Harris lanzó su candidatura justo después, pero perdió ante Trump en noviembre pasado.

En mayo, la oficina postpresidencial de Biden anunció que había sido diagnosticado con cáncer de próstata y que se había extendido a sus huesos.

Los cánceres de próstata se califican por agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de seis a 10, siendo los cánceres de próstata con puntajes de ocho, nueve y 10 los que se comportan de manera más agresiva. La oficina de Biden dijo que su puntaje era 9.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.