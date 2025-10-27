Lituania planea cerrar indefinidamente cruces fronterizos con Bielorrusia tras incidentes con globos

La primera ministra de Lituania afirmó que su país ha elaborado planes para cerrar indefinidamente sus pasos fronterizos con Bielorrusia, después de que los vuelos en el aeropuerto de la capital se vieran interrumpidos repetidamente por avistamientos sospechosos de globos utilizados para llevar cigarrillos de contrabando a través de la frontera.

La Comisión de Seguridad Nacional de Lituania se reunió después de que los avistamientos de globos provocaran la suspensión del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Vilna durante tres noches consecutivas —viernes, sábado y domingo— causando cancelaciones, desvíos y retrasos.

El aeropuerto de Kaunas, que está más alejado de la frontera bielorrusa, también se vio afectado el viernes. Los incidentes siguieron a una interrupción similar el miércoles temprano y en otras ocasiones recientes.

Los dos pasos fronterizos de Lituania con Bielorrusia, en Medininkai y Šalčininkai, estuvieron cerrados durante varias horas como resultado de cada uno de los incidentes con globos. El servicio de guardia fronteriza del país decidió cerrar la frontera durante 24 horas el domingo por la noche, informó la agencia de noticias BNS.

La primera ministra, Inga Ruginienė, dijo que las restricciones se extenderán hasta el miércoles, cuando se espera que su gabinete decida si prolonga el cierre indefinidamente, informó BNS.

Ruginienė expresó que el gobierno ya ha elaborado un proyecto de decisión para cerrar la frontera indefinidamente, con excepciones para diplomáticos y correo diplomático. Los ciudadanos lituanos y de otros países de la Unión Europea también podrían seguir entrando desde Bielorrusia.

Lituania, miembro de la UE y de la OTAN, está ubicada en el flanco oriental de la alianza occidental. Limita con el enclave ruso de Kaliningrado, así como con Bielorrusia, aliada de Rusia.

La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, quien vive exiliada en Lituania, comentó por escrito a The Associated Press que los incidentes con globos eran "otra señal de que el régimen está utilizando el contrabando de cigarrillos como una herramienta de agresión híbrida contra Europa".

“El cierre de los pasos fronterizos es un paso lógico para proteger la seguridad", afirmó. "Apoyamos a Lituania y a sus socios en el fortalecimiento de sanciones contra los productores, transportistas y organizadores del contrabando de cigarrillos".

