Rusia celebra votación parlamentaria en zonas que le arrebató a Ucrania en la guerra

Las elecciones parlamentarias de Rusia incluyen por primera vez a residentes de las regiones que Moscú se anexionó ilegalmente de Ucrania después del inicio de su invasión a gran escala hace más de cuatro años y medio, como parte de los esfuerzos del Kremlin por consolidar sus conquistas.

Las autoridades en Kiev denunciaron enérgicamente la medida por considerarla ilegal, y un activista de derechos humanos señaló que los residentes de esas cuatro provincias estaban siendo coaccionados para participar en los comicios.

Aunque la votación en Rusia comenzó el viernes y terminará el domingo para ayudar a fomentar la participación, en las zonas anexionadas de Ucrania y en algunas del lado ruso de la frontera ya estaba en marcha desde finales del mes pasado. Las autoridades alegaron motivos de seguridad para justificar la prolongación de los plazos.

Las autoridades rusas afirman que los territorios de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia —a los que funcionarios de Moscú suelen referirse como las “nuevas regiones”— tienen más de 3,5 millones de votantes. El Kremlin los anexionó en septiembre de 2022 aunque no están totalmente bajo su control. La medida no está reconocida internacionalmente.

En un centro de votación en la zona de Donetsk controlada por Rusia, los electores depositaron sus boletas en una urna mientras un soldado ruso armado observaba cerca.

Putin subraya la importancia de votar en las regiones

En un discurso el miércoles, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo hincapié en la importancia que tiene en esas regiones las elecciones a la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento. Los residentes allí votarán “por primera vez desde su reunificación con Rusia”.

Los soldados rusos que participan en los comabtes también votarán, agregó.

Las elecciones también se celebran en Crimea, la península del mar Negro que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014.

La primera elección a la Duma Estatal en tiempos de guerra busca garantizar el dominio político del Kremlin y exhibir el apoyo público al conflicto.

“Su elección y determinación demostrarán una vez más que millones de personas respaldan a nuestros combatientes, que somos un pueblo unido, ligado por valores compartidos, la memoria histórica y el amor por la Patria, y que nadie puede dividirnos o intimidarnos, socavar nuestra condición de Estado y nuestro sistema político”, declaró Putin.

Ucrania insta a otros países a no reconocer la votación

Las autoridades en Kiev calificaron los comicios en esos territorios de ilegales e instaron a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales a no reconocer los resultados. Además, advirtieron a los ucranianos que participar en la organización de la votación podría acarrear responsabilidades penales.

Una coalición de nueve grupos ucranianos de derechos humanos pidió a los residentes de los territorios controlados por Rusia que no acudieran a las urnas.

“Instamos a los residentes de los territorios temporalmente ocupados, ante todo, a proteger sus vidas y su salud y a velar por su propia seguridad”, manifestó la coalición en un comunicado. “Celebrar elecciones rusas en los territorios temporalmente ocupados es un intento de utilizar el proceso electoral para legitimar la ocupación rusa y el intento de anexión de territorios ucranianos”.

Según Christian Wigand, vocero de la Comisión Europea, el voto en regiones controladas por Rusia representa “otra flagrante violación del derecho internacional. La Unión Europea no reconoce, y nunca reconocerá, ni la celebración de estas llamadas elecciones, elecciones fraudulentas, en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania ni sus resultados”.

Activistas denuncian coacción para votar

Violeta Artemchuk, coordinadora del grupo de derechos humanos Donbas SOS —uno de los firmantes del comunicado—, indicó que miembros de comisiones electorales locales iban de casa en casa, escoltados por tropas rusas y agentes de seguridad, para obligar a la gente a votar.

Las autoridades designadas por Moscú ejercen presión sobre los residentes, amenazando con despedir a quienes trabajan en el sector público si no voptan, y condicionando pensiones y otros pagos sociales a la participación, explicó.

“Por ejemplo, si una persona con discapacidad o un pensionista depende de la asistencia social y no participa en la ‘votación’, podría ser añadida a una lista de individuos considerados ‘desleales’ a las llamadas autoridades y, posteriormente, ser privada de sus prestaciones o de la ayuda humanitaria”, denunció Artemchuk.

Volodymyr Fesenko, analista político del Penta Center, con sede en Kiev, subrayó que “las elecciones celebradas a punta de pistola son una farsa”.

“El mero hecho de que la votación tenga lugar en medio de bombardeos y ataques interminables refleja la actitud del Kremlin hacia la gente y hacia el proceso electoral en los territorios ocupados”, declaró Fesenko a The Associated Press.

“No es más que una burla", agregó. "Cualquier procedimiento electoral realizado por las autoridades de ocupación rusas no tiene nada que ver con la democracia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.