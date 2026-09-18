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Parlamento boliviano aprueba crédito del FMI que obliga a eliminar subsidios y otros recortes

AP Noticias
BOLIVIA-PAZ-PROBLEMAS AP EXPLICA
BOLIVIA-PAZ-PROBLEMAS AP EXPLICA (AP)

El parlamento boliviano aprobó el viernes un crédito por 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI ) destinado a recuperar la deteriorada economía de Bolivia y cuyas condiciones, como la suspensión total del subsidio a los combustibles y recortes en el gasto, han puesto en alerta a sindicatos que amenazan con reactivar protestas.

La aprobación del crédito se da un día después de que el Legislativo votara a favor de ampliar por 90 días el estado de excepción que el presidente centroderechista Rodrigo Paz declaró tras las duras protestas de 53 días entre junio y julio que paralizaron gran parte del país andino en demanda de la renuncia del mandatario.

Es el crédito más alto concedido a Bolivia por el FMI en los últimos años y ayudará a “blindar nuestras reservas y estabilizar la economía”, dijo Paz en su red social X tras la aprobación.

También viabilizarán “otros créditos por unos 5.000 millones de dólares que estará destinados a inversiones, infraestructura y educación”, dijo, por su parte, en la sesión del Senado el ministro de Economía, Christian Morales.

La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos han rechazado el endeudamiento externo por su impacto directo en la economía del país y han advertido que las exigencias del FMI tendrán efecto en la inflación que el año pasado cerró en 20% y en la economía de las familias.

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