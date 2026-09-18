Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programadas varias reuniones con otros líderes mundiales cuando esté en la ciudad de Nueva York la próxima semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su agenda hay una reunión “informal” —una reunión más casual que una bilateral formal— con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según Mike Waltz, el embajador estadounidense ante la ONU.

Waltz comentó a los periodistas en una llamada el viernes que Trump también sostendrá encuentros con Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, y con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Será la primera reunión entre Trump y Burnham desde que éste se convirtió en primer ministro en julio.

Además, Trump tiene previsto reunirse con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Kuwait y Bahréin. La reunión se llevará a cabo en un momento en que Estados Unidos sigue sin hallar una forma para salir de la guerra contra Irán después de más de seis meses.

Rodríguez asumió el poder en Venezuela tras una sorpresiva redada militar estadounidense en enero, en la cual fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

La primera reunión entre Trump y Rodríguez —quien era vicepresidenta de Maduro— llega después de que ambos países anunciaran el mes pasado un acuerdo para dar a Washington una participación en las vastas reservas de petróleo de Venezuela. Ella dijo que el acuerdo representa un paso rumbo a una recuperación económica que modernizará la industria petrolera del país.

Por otro lado, altos funcionarios del gobierno indicaron que no podían confirmar si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, intentará reunirse con Trump mientras esté en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, pero plantearon que era poco probable. Los funcionarios, que insistieron en guardar el anonimato como condición para realizar la llamada, dijeron que el tiempo de Netanyahu en Nueva York sería bastante limitado durante la temporada electoral israelí, y que no se prevé que el primer ministro llegue allí sino hasta después de que Trump se vaya.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.