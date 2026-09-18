Trump dice que tiene un acuerdo con Dinamarca para reforzar presencia militar de EEUU en Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que tiene un acuerdo con Dinamarca para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, luego de meses de amenazar con quitarle la isla por la fuerza a su aliado de la OTAN.

En una publicación en redes sociales en la que anunció el acuerdo, Trump aseveró que este “otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras muchas preocupaciones”.

Añadió que, con el acuerdo, su gobierno comenzaría “de inmediato” el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en el territorio danés, el cual es rico en minerales.

La oficina de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que el acuerdo será firmado por tres gobiernos la próxima semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que aún se necesita acción parlamentaria de los gobiernos danés y groenlandés antes de que pueda entrar en vigor.

En un comunicado, indicó que “el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial” de Groenlandia y Dinamarca y respalda el derecho de ambos pueblos “a la autodeterminación”.

A su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump pidió a Dinamarca que vendiera la isla a Estados Unidos, e insistía en que Groenlandia es crucial para la seguridad de Estados Unidos. No descartó tomar la isla por la fuerza, aunque Dinamarca es un aliado de Estados Unidos en la OTAN .

Dinamarca y Groenlandia dijeron repetidamente que la isla no está en venta. El intento de Estados Unidos de hacerse de Groenlandia también es rechazado por Rusia y gran parte de Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.