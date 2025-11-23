Rubio se reunirá con Ucrania y aliados europeos para hablar de plan de paz

El secretario de Estado Marco Rubio viajaba el domingo a Ginebra para mantener conversaciones con Ucrania y sus aliados europeos sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos para el país.

Los aliados occidentales de Ucrania se han unido en torno a Kiev en un esfuerzo por modificar el plan, que se considera favorable a Rusia a pesar de su invasión total de su vecino.

La delegación ucraniana estará encabezada por el jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Andrii Yermak, y contará con el apoyo de representantes de Francia, Alemania y el Reino Unido. Además de Rubio, la delegación estadounidense estará compuesta por el secretario del Ejército Dan Driscoll y al enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

El plan de 28 puntos ha generado alarma en Kiev y en las capitales europeas, con Zelenskyy diciendo que su país podría quedar obligado a decidir entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense.

El plan cede a muchas de las demandas rusas que Zelenskyy ha rechazado categóricamente en docenas de ocasiones, incluyendo ceder grandes porciones de territorio. El líder ucraniano ha prometido que su pueblo "siempre defenderá" su patria.

Hablando antes de las conversaciones del domingo, Alice Rufo, ministra delegada de Francia en el Ministerio de Defensa, dijo a la emisora France Info que los puntos clave de discusión incluirían las restricciones del plan sobre el ejército ucraniano, que describió como "una limitación a su soberanía".

"Ucrania debe poder defenderse", afirmó. "Rusia quiere guerra y ha librado guerra muchas veces de hecho en los últimos años".

Hablando con periodistas fuera de la Casa Blanca el sábado, Trump dijo que la propuesta de Estados Unidos no era su "oferta final".

"Me gustaría llegar a la paz. Debería haber sucedido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debería haber ocurrido", dijo Trump. "De una forma u otra, tenemos que ponerle fin".

Trump no explicó qué quiso decir con que el plan no era su oferta final y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de aclaración.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota las corresponsalews Claudia Ciobanu en Varsovia y Sylvie Corbet en París.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.