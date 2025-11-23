Políticos de EEUU ya no son tan esquivos sobre sus ambiciones presidenciales

Hubo un tiempo en que los aspirantes presidenciales disimulaban sus ambiciones, recorriendo el país bajo el pretexto de ayudar a otros candidatos y desviando la atención cuando se les presionaba sobre sus planes evidentes.

No es así para algunos demócratas que consideran postularse en 2028. Sin un líder claro en el partido y con los votantes demócratas ansiosos por pelear, algunos posibles candidatos están siendo mucho más transparentes sobre sus intenciones, dejando de lado las pretensiones mientras intentan ganar la máxima visibilidad en un momento en que la autenticidad es valorada.

"Por supuesto que lo estoy considerando. No lo he descartado", afirmó recientemente el senador de Nueva Jersey Cory Booke, a Fox News durante un viaje a Nueva Hampshire, un estado de votación temprana, incluso mientras enfatizaba que su enfoque está en 2026, cuando se presentará a la reelección.

"Estaría mintiendo si dijera lo contrario. Simplemente estaría mintiendo y no puedo hacer eso", expresó el gobernador de California, Gavin Newsom, a CBS cuando se le presionó sobre si considerará postularse después de las elecciones intermedias del próximo año.

Aun así, muchos demócratas siguen siendo cautelosos.

De la docena de posibles candidatos para 2028 con los que Associated Press solicitó entrevistas para discutir la dinámica cambiante, ninguno estuvo inmediatamente disponible. Algunos demócratas desvían las preguntas y dicen que su atención está en otro lugar, incluso mientras hacen campaña para otros en estados de votación temprana.

En el lado republicano, una dinámica completamente diferente se está gestando bajo la superficie. Los posibles candidatos mantienen un perfil bajo ante las expectativas de que el presidente Donald Trump desempeñará un rol decisivo al elegir a su posible sucesor.

Los estrategas de campañas dicen que el enfoque menos reservado de los demócratas tiene sentido dado el campo abierto de 2028 y la gran cantidad de candidatos que compiten por atención. Entre otros que han dicho que están considerando postularse se encuentran el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel, quien también fue jefe de gabinete de la Casa Blanca, y el gobernador de Hawai Josh Green.

"Las viejas reglas ya no se aplican", declaró Jess O’Connell, una estratega demócrata que asesoró la campaña presidencial de Pete Buttigieg en 2020. Dijo que el cambio era algo bueno para el partido.

"Tienes que estar ahí afuera todos los días luchando y compartiendo tu visión", comentó. "Y creo que cuanto más tiempo tengan para hablar con la gente en este momento y comunicar sobre cómo satisfacer las necesidades del futuro", mejor.

Nuevas dinámicas en juego

Alex Conant, un veterano de las campañas presidenciales de los republicanos Marco Rubio, un exsenador de Florida que ahora es secretario de Estado de Trump, y Tim Pawlenty, un exgobernador de Minnesota, indicó que las dinámicas de la emergente primaria demócrata, sin un claro favorito, han cambiado el cálculo para los candidatos.

"Creo que la primaria demócrata va a ser la más larga de nuestra vida. Es difícil recordar un campo tan abierto. Y la base demócrata está tan ansiosa por que alguien enfrente a Trump y recupere la Casa Blanca", afirmó. "Cuanto más concurrido esté, más importante es comenzar temprano".

Los candidatos, señaló, también son "inmediatamente más relevantes si podrías ser el próximo presidente", lo que añade un incentivo para decir en voz alta lo que se piensa en silencio.

Los votantes hoy en día también se sienten desilusionados por el tipo de discurso político que antes era la norma.

"Una de las lecciones de Trump es que la gente quiere autenticidad", señaló Conant. "Los votantes están rechazando a los candidatos que suenan como políticos, y los trucos retóricos que se usaban durante décadas para evitar responder preguntas ahora solo irritan a los votantes".

Algunos son esquivos

No todos han adoptado este enfoque.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, fue evasivo en el escenario durante una reciente entrevista con la periodista Kara Swisher, esquivando repetidamente sus preguntas sobre su cronograma esperado.

"Blah, blah", respondió ella mientras él intentaba cambiar el tema para hablar sobre la fortaleza del banco demócrata.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha sido igualmente cauteloso, negándose a reconocer cualquier ambición presidencial o incluso a comprometerse a postularse nuevamente para gobernador, incluso cuando la sombra de 2028 lo sigue a donde quiera que vaya. Pero durante una aparición en el podcast "The Breakfast Club" el mes pasado, mientras reflexionaba sobre el ataque incendiario a su residencia oficial, sonó como alguien que está ansioso por permanecer en la arena.

"Amo el servicio público", dijo. "No puedes alejarte ahora, con todo lo que está en juego. ... Este no es un momento para renunciar".

Sus percibidas ambiciones nacionales se han convertido en una línea de ataque frecuente para su posible rival republicano para gobernador, la tesorera estatal Stacy Garrity.

"Necesitamos a alguien que esté más interesado en Pensilvania y no en la Avenida Pensilvania", dijo Garrity recientemente en un programa de radio conservador en Filadelfia.

Existen riesgos para los candidatos

Ese es uno de los riesgos para los candidatos, apuntó Mike DuHaime, un estratega republicano que asesoró las campañas presidenciales de Chris Christie, John McCain, Rudy Giuliani y George W. Bush.

En 2013, señaló, el oponente de Christie en la carrera para gobernador de Nueva Jersey a menudo intentó usar su notoriedad nacional como un tema de campaña en su contra.

Los candidatos, explicó DuHaime, también necesitan encontrar un equilibrio y asegurarse de que no están distrayendo de las elecciones intermedias al desviar dinero o atención de los candidatos que los necesitan.

"Creo que tiene sentido no ser tan evasivo porque la gente lo entiende, pero aún deberían tener cuidado de no ponerse demasiado en el centro del país porque podría salirles el tiro por la culata", comentó. "Tienen que tener cuidado de que todavía parezcan un poco jugadores de equipo".

En otros casos, los candidatos genuinamente no han tomado una decisión, y pueden ser atraídos por líderes del partido en estados de votación temprana ansiosos por atraer estrellas en ascenso a sus eventos, dijo DuHaime.

"Es muy intrigante y emocionante para los candidatos y posibles candidatos ser invitados", afirmó, con algunos decidiendo: "Vamos a experimentarlo, el circo nacional. Seamos parte de eso".

Junto con consideraciones legales potenciales, O’Connell, la estratega demócrata, también señaló que muchos aspirantes tienen trabajos diarios que necesitan equilibrar. Si bien enfrentarse a Trump ciertamente los pone en el centro de atención, podría tener repercusiones para los electores si el presidente republicano toma represalias, lo que significa que los candidatos deberán elegir sus momentos sabiamente.

"Tienes que cumplir con tus obligaciones con los estados en los que estás", dijo. "No es tanto que estés jugando un juego, es que creo que hay algunas consideraciones prácticas".

"Creo que vamos a ver a la gente luchando con eso", agregó.

También instó a los candidatos a adoptar lo que llamó una "estrategia Beyoncé-Taylor Swift", refiriéndose a las estrellas del pop que impulsan las economías de las ciudades donde actuaron en sus giras.

"Lo que aconsejaría a cualquiera que quiera ser presidente en 2028", dijo, "es arremangarse y ayudar".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.