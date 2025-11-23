Serbios bosnios votan para elegir presidente tras destitución del líder separatista

Los votantes en la parte serbia de Bosnia emitieron sus votos el domingo para elegir a un nuevo presidente después de que el exlíder prorruso Milorad Dodik fuera destituido de su cargo debido a políticas separatistas que estaban alimentando la inestabilidad en la tensa nación balcánica.

Dodik fue destituido en agosto cuando un tribunal bosnio lo condenó por desobedecer las órdenes del Alto Representante internacional para Bosnia, lo sentenció a un año de prisión y le prohibió ocupar cualquier cargo público. Desde entonces, ha pagado una multa para evitar la cárcel y se ha apartado como presidente mientras permanece al frente de su gobernante Partido de los Socialdemócratas Independientes.

La votación anticipada del domingo enfrenta a Sinisa Karan, respaldado por Dodik, contra Branko Blanusa, un profesor universitario que es candidato del opositor Partido Democrático Serbio. Hay cuatro contendientes más pero no se consideran candidatos fuertes.

Blanusa afirmó al emitir su voto en la ciudad noroccidental de Banja Luka que "la campaña electoral transcurrió en un ambiente justo y tolerante".

"Espero que el día de las elecciones sea igual", añadió Blanusa, instando a una alta participación entre los 1,2 millones de votantes serbobosnios.

Los serbobosnios están a cargo de aproximadamente la mitad de Bosnia, que se llama Republika Srpska. La otra mitad es administrada conjuntamente por bosnios, que son principalmente musulmanes, y croatas. Las dos entidades están unidas por una administración central.

La compleja estructura política de Bosnia se estableció hace 30 años en un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos para poner fin a un sangriento conflicto étnico de 1992-95 que mató a más de 100.000 personas y dejó a millones sin hogar.

La guerra comenzó cuando Bosnia declaró su independencia de Yugoslavia y los serbios del país tomaron las armas para dividir su propio territorio, con la esperanza de unirse a la vecina Serbia. Dodik todavía aboga por la eventual separación de la entidad controlada por los serbios de Bosnia, que ha declarado repetidamente inviable.

Dodik había enfrentado sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña por tales políticas. Sin embargo, Estados Unidos levantó las sanciones el mes pasado después de que Dodik acordara dimitir. También ha chocado repetidamente con el enviado internacional que supervisa la paz, Christian Schmidt, y ha declarado sus decisiones ilegales en Republika Srpska.

Dodik ha participado activamente en la campaña electoral de Karan. Les dijo a los votantes que "permaneceré con ustedes para luchar por nuestros objetivos políticos" y que la "victoria de Karan será mi victoria también".

