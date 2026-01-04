Rescatistas indonesios hallan un segundo cuerpo al extender búsqueda de entrenador español y 2 niños

Rescatistas indonesios recuperaron un segundo cuerpo el domingo en la búsqueda en curso de un entrenador español de fútbol y dos de sus hijos que desaparecieron luego que un bote turístico se hundiera durante sus vacaciones de Navidad.

El equipo de rescate recuperó el cuerpo flotando cerca de la isla Padar, a unos dos kilómetros (1,2 millas) del lugar del hundimiento, dijo Fathur Rahman, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.

Las autoridades aún no han identificado el cadáver recién recuperado, pero se cree que pertenece a un miembro de la familia que estaba de vacaciones en el área del Parque Nacional de Komodo en Indonesia. Rahman indicó que el cuerpo fue transportado a un hospital en Labuan Bajo, una localidad que es puerta de entrada al parque en el este de Indonesia, para su identificación.

Las vacaciones familiares en el área del parque se tornaron trágicas para Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, de 44 años, cuando el bote que también transportaba a su esposa, sus cuatro hijos, cuatro tripulantes y un guía local, se hundió el viernes por la noche tras sufrir una falla en el motor durante un viaje dentro del parque, el cual atrae a miles de visitantes internacionales para bucear, hacer senderismo y ver la vida silvestre.

La esposa de Martín y uno de sus hijos, junto con los cuatro tripulantes y el guía, fueron rescatados en las horas posteriores al incidente. Pero Martín, sus dos hijos y otra hija, de nueve, 10 y 12 años, no fueron encontrados.

Tres días después, los rescatistas encontraron a la primera víctima, la niña española de 12 años, flotando cerca de las aguas del norte de la isla Serai, a aproximadamente 1 kilómetro (0,6 millas) del lugar del hundimiento. Las autoridades indonesias confirmaron con la esposa de Martín y a través de identificación médica y forense que la niña era uno de los menores desaparecidos.

Rahman señaló que el gobierno español y las familias de las víctimas han estado profundamente involucrados. El embajador de España solicitó formalmente el refuerzo continuo de la búsqueda en una carta del 31 de diciembre. Según la ley indonesia, las operaciones de búsqueda suelen durar siete días, pero pueden extenderse si hay indicios o posibilidades de encontrar víctimas.

"Estamos decididos a encontrar a todas las víctimas", afirmó Rahman, tras una revisión por el equipo conjunto de búsqueda y rescate que extendió las operaciones hasta el 4 de enero. "Seguimos optimistas de que el arduo trabajo de todos los elementos de búsqueda y rescate dará resultados durante esta operación extendida".

La operación de búsqueda, que llegó a su 10mo día el domingo, continuó para los miembros restantes de la familia. Los esfuerzos se han reforzado con más de 160 personas, apoyadas por la Policía y la Marina, que peinan cuatro sectores en botes inflables, barcos de la Marina y embarcaciones de rescate equipadas con equipos de sonar y navegación subacuática a través de las aguas del Parque Nacional de Komodo. También se desplegaron buzos.

El Parque Nacional de Komodo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO famoso por sus paisajes escarpados, playas prístinas y un lagarto en peligro de extinción, el dragón de Komodo. El parque atrae a miles de visitantes internacionales para bucear, hacer senderismo y realizar tours de vida silvestre.

Indonesia es un archipiélago con más de 17.000 islas, donde los botes son una forma común de transporte. Con estándares de seguridad laxos y problemas de sobrecarga, los accidentes ocurren con frecuencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.