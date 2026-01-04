Varios países latinoamericanos y España condenan la incursión de EEUU en Venezuela

Los gobiernos de Uruguay, México, Brasil, Colombia, Chile y España se pronunciaron el domingo en contra de la incursión militar estadounidense en Venezuela ocurrida la víspera, en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de esos países expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente" en territorio venezolano, las cuales “contravienen principios fundamentales del derecho internacional”. Denunciaron que dicho actuar constituye un “precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, y pone en riesgo a la población civil.

Asimismo, los países firmantes reiteraron que América Latina y el Caribe es una zona de paz, “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”, y exhortaron a la unidad regional frente a acciones que pongan en riesgo la estabilidad. Señalaron que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, en las que se respete la voluntad del pueblo venezolano sin interferencias externas, y exhortaron a Naciones Unidas a contribuir para apaciguar las tensiones y preservar la paz en la región.

En lo que respecta a la declaración de Donald Trump la víspera, en la que el mandatario estadounidense anunció planes para aprovechar el vacío de liderazgo con el fin de “arreglar” la infraestructura petrolera de Venezuela y vender “grandes cantidades” de crudo a otros países, Madrid y las naciones latinoamericanas que suscribieron el comunicado señalaron que manifiestan su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional” y amenaza la estabilidad política, económica y social del área.

Maduro ya se encuentra en Estados Unidos, detenido en una cárcel en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Por su parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández acusó a Trump de “cruzar un límite” al capturar a Maduro, y dijo que quiere “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional, a cara descubierta”.

En una publicación en la red social X, Fernández comparó la politica de Trump con la del Gran Garrote y la Doctrina Monroe, responsables de “intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad", a golpes de Estado y la "consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas”.

Fernández volvió a su casa la víspera, luego de haber pasado dos semanas hospitalizada debido a una apendicitis aguda que se complicó. La exmandataria cumple arresto domiciliario, ya que en 2022 fue declarada culpable de administración fraudulenta luego de que un tribunal comprobó irregularidades en 51 licitaciones para la construcción de obras viales con fondos públicos.

El presidente argentino Javier Milei expresó el sábado su apoyo total a Washington por las acciones en Venezuela para capturar a Maduro.

——-

Los periodistas de The Associated Press Teresa Medrano y Ramiro Barreiro contribuyeron a este despacho.