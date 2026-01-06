Avance en conversaciones sobre Ucrania en París es incierto mientras EEUU se centra en Venezuela

Los aliados de Ucrania se reúnen el martes en París para conversaciones clave que podrían ayudar a determinar la seguridad del país tras un posible alto el fuego con Rusia. Sin embargo, las perspectivas de avances no están claras luego de que el gobierno de Estados Unidos haya desplazado su atención hacia Venezuela.

Antes de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se había mostrado optimista acerca de la última reunión de la llamada "coalición de los dispuestos". Durante meses, estos países han estado explorando cómo disuadir cualquier futura agresión rusa en caso de que acepte para la guerra con Ucrania.

En un discurso del 31 de diciembre, Macron afirmó que los aliados plantearían "compromisos concretos" en la cumbre "para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera".

La oficina de Macron dijo que a la reunión del martes acudirán un número sin precedentes de funcionarios en persona, con 35 participantes, incluyendo 27 jefes de Estado y de gobierno. Estados Unidos estará representado por los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el equipo de Macron, inicialmente la delegación estadounidense iba a estar encabezada por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien cambió de planes por cuestiones relacionadas con la intervención militar en Venezuela.

Los participantes buscan resultados concretos en cuestiones clave una vez que terminen los combates: formas de monitorear un alto el fuego, apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania; despliegue de una fuerza multinacional por tierra, mar y aire; compromisos en caso de que haya otra agresión rusa y cooperación de defensa a largo plazo con Kiev.

Pero ahora no está claro si será posible alcanzarlos, ya que Trump lidia con las consecuencias de su decisión de llevar a cabo un cambio de liderazgo en Venezuela.

Ucrania busca garantías firmes por parte de Washington de apoyo militar y de otro tipo, considerado crucial para lograr compromisos similares de otros aliados. Kiev se ha mostrado cauto ante cualquier alto el fuego porque teme pueda dar tiempo a Rusia para reagruparse y volver a atacar.

Avances recientes en las conversaciones

Antes de la operación militar de Estados Unidos contra Maduro, Witkoff había indicado avances en las conversaciones para proteger y ofrecer tranquilidad a Ucrania.

En una publicación el 31 de diciembre en X, Witkoff señaló que las discusiones “productivas” con él, Rubio y Kushner del lado estadounidense y, asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania, del otro, se habían centrado en “reforzar las garantías de seguridad y desarrollar mecanismos efectivos de desescalada para ayudar a poner fin a la guerra y asegurar que no se reactive”.

Francia, que junto a Reino Unido ha coordinado un esfuerzo multinacional durante meses para apuntalar un alto el fuego, solo ha dado detalles generales sobre el alcance del plan. Afirma que la primera línea de defensa de Kiev ante una reanudación de la guerra por parte de Moscú sería el ejército ucraniano, y que la coalición tiene intención de fortalecerlo con formación, armamento y otro tipo de apoyo.

Macron también ha planteado la posibilidad de que se desplieguen fuerzas europeas lejos de las líneas del frente en Ucrania para ayudar a disuadir futuras agresiones del Kremlin.

Detalles relevantes sin concretar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo durante el fin de semana que el posible despliegue de tropas europeas aún enfrenta obstáculos, que hay detalles importantes que no se han concretado y que “no todos están listos” para comprometer fuerzas.

Además, señaló que muchos países necesitarían la aprobación de su parlamento aunque los líderes accedan a brindar apoyo militar para Ucrania. Pero reconoció que la ayuda podría adoptar otras formas, como “a través de armas, tecnología e inteligencia”.

Zelenskyy manifestó que el despliegue en suelo ucraniano de fuerzas francesas y británicas —las únicas naciones con armas nucleares en Europa Occidental— tras el alto el fuego sería “esencial” porque algunos otros miembros de la coalición “no pueden proporcionar asistencia militar en forma de tropas, pero sí brindan apoyo a través de sanciones, asistencia financiera, ayuda humanitaria y demás”.

"Hablando francamente como presidente, incluso la existencia misma de la coalición depende de si ciertos países están listos para aumentar su presencia", dijo Zelenskyy. "Si no están listos en absoluto, entonces realmente no es una 'coalición de los dispuestos'".

Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.