Captura de Maduro por el gobierno de Trump genera inquietud sobre el marco legal internacional

Desde los restos humeantes de las dos catastróficas guerras mundiales del siglo pasado, las naciones se unieron para construir un entramado de normas y leyes internacionales. El objetivo era evitar que se repitieran conflictos tan devastadores en el futuro.

Ahora, ese orden mundial —cuyo epicentro está en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, cerca de la sala del tribunal donde Nicolás Maduro fue procesado el lunes tras su destitución en Venezuela— parece estar en peligro de desmoronarse mientras la doctrina de "la fuerza hace el poder" vuelve a abrirse camino en el escenario global.

La subsecretaria general de la ONU, Rosemary A. DiCarlo, dijo el lunes ante el Consejo de Seguridad del organismo que el "mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los estados miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta de la ONU".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que capturar a Maduro fue legal. Su gobierno sostiene que los carteles de la droga que operan desde Venezuela son combatientes ilegales y dijo que Estados Unidos ahora está en un "conflicto armado" con ellos, según un memorando de la Casa Blanca obtenido en octubre por The Associated Press.

La misión de capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su hogar en una base militar en la capital venezolana, Caracas, supuso que ahora enfrenten cargos por participar en una presunta conspiración de narcoterrorismo. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la acción militar como una “operación quirúrgica de cumplimiento de la ley” justificada.

La medida encaja en la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, que se hizo pública el mes pasado y establece como objetivo clave de su segundo mandato restaurar la “preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”.

Pero, ¿podría también servir como un modelo para futuras acciones?

Preocupación por futuras actuaciones

El domingo por la noche, Trump también puso en aviso al vecino de Venezuela, Colombia, y a su presidente izquierdista, Gustavo Petro.

En una conversación con reporteros, Trump dijo que Colombia está “dirigida por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”. La Casa Blanca sancionó en octubre a Petro, a su familia y a un miembro de su ejecutivo por acusaciones de supuesta participación en el comercio mundial de drogas. Colombia está considerada el epicentro del tráfico mundial de cocaína.

Analistas y algunos líderes mundiales —desde China hasta México— han condenado la operación en Venezuela. Algunos manifestaron su temor a que la destitución de Maduro pueda allanar el camino a más intervenciones militares y una mayor erosión del orden legal global.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que la captura de Maduro “va en contra del principio de no uso de la fuerza, que constituye la base del derecho internacional”.

Además, advirtió que el “creciente número de violaciones de este principio por parte de naciones investidas con la importante responsabilidad de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá graves consecuencias para la seguridad global y no perdonará a nadie”.

A continuación, algunas situaciones que podrían verse afectadas por el cambio de actitud sobre estas cuestiones:

Ucrania

Durante casi cuatro años, Europa ha estado lidiando con la guerra de agresión de Rusia en la vecina Ucrania, un conflicto que afecta al flanco oriental del continente y a la alianza transatlántica de la OTAN y ha sido ampliamente calificado como una grave violación del derecho internacional.

La Unión Europea depende en gran medida del respaldo de Estados Unidos para mantener a Ucrania a flote, especialmente después de que la Casa Blanca advirtió que Bruselas debe velar por su propia seguridad en el futuro.

Vasily Nebenzya, el embajador ruso ante la ONU, dijo que la misión para capturar a Maduro equivalía a “un regreso a la era de la anarquía” por parte de Estados Unidos. Durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la entidad, instó al panel de 15 miembros a “unirse y rechazar rotundamente los métodos y herramientas de la política exterior militar" de Washington.

Volodymyr Fesenko, presidente de la junta del grupo de expertos Penta en Kiev, Ucrania, manifestó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha socavado durante mucho tiempo el orden global y debilitado el derecho internacional.

“Desafortunadamente (...) las acciones de Trump han continuado esta tendencia”, apuntó.

Groenlandia

Trump avivó otra creciente preocupación para Europa al especular abiertamente sobre el futuro del territorio danés de Groenlandia.

“Ahora mismo es muy estratégico. Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos por todas partes”, dijo el mandatario estadoundiense a reporteros el domingo mientras volaba de regreso a Washington desde su mansión en Florida. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló en un comunicado que Trump “no tiene derecho a anexionar” el territorio. Además, le recordó que Dinamarca ya proporciona a Estados Unidos, miembro de la OTAN, un amplio acceso a Groenlandia a través de los acuerdos de seguridad existentes.

Taiwán

El operativo para capturar a Maduro ha desatado las especulaciones sobre la posibilidad de que China lance una iniciativa similar contra el presidente de Taiwán, Lai Ching-te. La semana pasada, en respuesta a un plan de Estados Unidos para vender un enorme paquete armamentístico a Taipéi, Beijing realizó dos días de maniobras militares alrededor de la isla autogobernada que China reclama como su territorio.

Sin embargo, es poco probable que Beijing replique las acciones de Trump en Venezuela, algo que podría resultar desestabilizador y arriesgado.

La estrategia china ha sido aumentar de forma gradual la presión sobre Taiwán mediante acoso militar y campañas de propaganda e influencia política en lugar de señalar a Lai como su objetivo. Busca presionar a Taipéi para que, en algún momento, acepte un estatus similar al de Hong Kong y Macao, que tienen gobiernos semiautónomos sobre el papel pero, en realidad, están sometidos a un creciente control por parte del gobierno en Beijing.

Para China, la captura de Maduro también suma una capa de incertidumbre a la capacidad del gobierno de Trump para actuar de forma rápida, impredecible y audaz contra otros gobiernos. Beijing criticó la operación en Caracas calificándola de “uso flagrante de la fuerza contra un Estado soberano”, y apuntó que Washington está actuando como “juez del mundo”.

Oriente Medio

La implacable campaña de Israel en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, liderados por el grupo insurgente Hamás, puso de manifiesto la incapacidad de la comunidad internacional para detener un conflicto devastador. Estados Unidos, el aliado más firme de Israel, vetó resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían el alto el fuego en el sitiado territorio palestino.

Trump ya ha demostrado su disposición a enfrentarse a Irán, vecino de Israel y antiguo adversario de Washington, por su programa nuclear, con ataques militares a instalaciones en suelo iraní en junio de 2025.

El viernes, el presidente estadounidense advirtió a la República Islámica que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Washington “vendrá a su rescate”. La violencia que rodea a las protestas desencadenadas por la maltrecha situación económica del país causó al menos 35 fallecidos, indicaron activistas el martes.

El Ministerio de Exteriores de Irán, por su parte, condenó el “ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela”.

Europa y Trump

La Unión Europea, otra institución posterior a la Segunda Guerra Mundial destinada a fomentar la paz y la prosperidad, está debatiendo cómo responder a su aliado tradicional bajo la administración Trump. En un claro indicio de la naturaleza cada vez más frágil de la relación transatlántica, la estrategia de seguridad nacional de Trump describió al bloque de 27 naciones como débil.

Aunque insiste en que Maduro no tiene legitimidad política, la UE indicó en un comunicado sobre la misión para capturarlo que “los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU deben ser respetados”, y agregó que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “tienen la responsabilidad específica de mantener esos principios”.

Pero el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, un aliado cercano de Trump, habló despectivamente acerca del papel que juega el derecho internacional en la regulación del comportamiento de los países.

Las reglas internacionales, declaró, "no gobiernan las decisiones de muchas grandes potencias. Esto es completamente obvio".

___

Periodistas de Associated Press en todo el mundo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.