EEUU sanciona red de tráfico de drogas en Costa Rica, incluido un salón de belleza

Estados Unidos impuso sanciones a cinco ciudadanos costarricenses y a cinco entidades costarricenses por supuestamente ayudar a transportar toneladas de cocaína desde Colombia, almacenar las drogas en Costa Rica y luego enviarlas a Estados Unidos y Europa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro alega que el costarricense Luis Manuel Picado Grijalba, uno de los sancionados el jueves, es el líder de la red y uno de los traficantes de drogas internacionales más prolíficos del Caribe, junto con su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó al anunciar las sanciones que "toda la cadena de suministro del tráfico de drogas --desde los facilitadores del envío hasta los lavadores de dinero-- tiene responsabilidad por las adicciones y muertes en Estados Unidos".

Las sanciones también están dirigidas a la esposa y la suegra de Grijalba, así como a empresas familiares vinculadas al presunto tráfico de drogas y lavado de dinero, incluyendo un salón de belleza.

Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos y prohíben que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.

Las sanciones del jueves son parte de una campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe.

El ejército de Estados Unidos ha atacado pequeñas embarcaciones que supuestamente eran usadas para el contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Más de 100 personas han muerto por dichos ataques desde principios de septiembre.

Además, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Costa Rica a principios del año pasado en el que la nación centroamericana aceptó recibir y mantener encarcelados a los deportados estadounidenses mientras se organizaba su regreso a sus países.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.