Chile: bomberos se enfrentan a ataques, drones e incendiarios mientras combaten mortales siniestros

En medio de amenazas, agresiones y ataques, bomberos, militares y voluntarios siguen trabajando el jueves para extinguir los graves incendios que, en tan solo cinco días, ya han arrasado con más de 45.000 hectáreas en Chile. Mientras, la cifra de fallecidos y heridos sigue al alza a la medida que se intensifican las operaciones de limpieza y retirada de escombros.

Las llamas mortales han reducido a cenizas extensas zonas de bosque y pueblos y dejado un rastro de destrucción de vehículos quemados, viviendas destruidas y animales carbonizados.

Todo indica que, pese que algunos lugares presentan mejores condiciones, como Lirquén, las víctimas y los estragos seguirán en curva ascendente.

Las autoridades informaron el jueves que el número de decesos ascendió a 21 y, los lesionados, a 305. Las viviendas destruidas por los voraces fuegos ya totalizan 878, mientras que las personas albergadas se elevaron a 625, la gran mayoría de ellos en la región del Bío Bío, la más afectada. Hasta el momento, se contabilizan más de 20.400 damnificados.

Varios operativos de búsqueda y remoción de escombros han identificado además “restos óseos” en diversas comunidades, que han sido enviados a pericias para averiguar si son humanos.

“Los bomberos y carabineros se sacaron la mugre. Fue la primera vez que los vi llorar a ambos”, dijo a The Associated Press Pamela Crisostomo, presidenta vecinal de un barrio de Lirquén.

De acuerdo con vecinos y residentes de las localidades más afectadas, todavía hay personas desaparecidas. Pero las autoridades no han divulgado una cifra oficial de posibles nombres, debido a que apenas empezaron la víspera el trabajo de contabilización de daños y afectaciones.

“Estamos recorriendo la población para aplicarle esta ficha, que es con la cual las personas pueden acceder a los beneficios que entrega el Estado y diferentes apoyos", señaló Romina Gutiérrez, voluntaria en la recopilación de datos de las familias afectadas en la zona.

Los mortales incendios que azotan el centro y sur del país ya son una de las peores tragedias de la historia reciente del país, vapuleando un área de más de 45.700 hectáreas, según el último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) divulgado el jueves.

En términos de superficie total quemada, estos incendios ya superan ampliamente lo que consumió el gran incendio de Valparaíso y Viña del Mar en 2024, que arrasó con más de 8.500 hectáreas destruidas y sesgó 131 vidas.

El presidente chileno, Gabriel Boric, quien se encuentra en visita a la región del Bío Bío, decretó luto nacional para el jueves y el viernes en memoria a las 21 personas que perdieron sus vidas producto de la emergencia.

“En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional”, dijo el mandatario en X.

INCONTABLES RETOS PARA LOS BRIGADISTAS

Los incendios no son el único desafío que se enfrentan los casi 8.500 bomberos chilenos que arriesgan sus vidas en las llamas.

Desde el inicio de la emergencia, el pasado domingo, ya se han registrado al menos dos casos de agresiones a brigadistas en pleno combate al fuego. En una de ellas, una brigada antifuego fue atacada por disparos, según denunció el propio Cuerpo de Bomberos.

En ese sentido, Boric aseguró durante su visita a las zonas afectadas que “cualquier agresión a Bomberos es absolutamente inaceptable” y “merece el repudio de la sociedad entera”. Las "personas que agredan a bomberos van a ser identificadas y van a ser castigadas con todo el peso de la ley“, señaló.

Otro de los retos encontrados en estos cinco días de combate a incendios fue la presencia de drones, que han obligado la suspensión de las labores, a pocos kilómetros de Florida, donde las llamas ardían sin control y sendos aviones se apresuraban para ralentizar las llamas.

Tras ello, la CONAF recordó la prohibición de usar drones durante el combate de incendios forestales y destacó en un comunicado que “el uso de las aeronaves no tripuladas puede poner en peligro la vida de los pilotos de helicópteros y aviones que trabajan en el control de estos siniestros”.

Además de agresiones y la intromisión de curiosos, finalmente los bomberos se enfrentan a la amenaza de individuos que deliberadamente provocan incendios: ya son 70 los detenidos por causar o intentar hacerlo en lo que va de temporada.

Esta misma madrugada, la Policía de Investigaciones de Chile ha detenido a un individuo acusado de iniciar un pequeño fuego en Punta de Parra, colindante con Lirquén y otro de los focos de la devastación.

“Vecinos del sector de Punta de Parra fueron alertados de que había un grupo de personas que estaba con algunos elementos con intenciones de hacer incendios”, explicó en una rueda de prensa Claudia Chamorro, jefa de la región policial del Bio Bío.

REFUERZOS INTERNACIONALES

En medio de la emergencia, diversos países, entre ellos México, Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Argentina, así como organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han enviado a Chile ayuda, ya sea a través de donaciones, equipamientos o refuerzos de combatientes de fuego.

En la mañana, 145 brigadistas oriundos de México aterrizaron en el aeropuerto de Concepción, la capital de Bío Bío, y se desplegarán entre la veintena de focos de incendios que permanecen activos.

Igualmente se prevé para esta jornada la llegada de ayuda aérea desde Uruguay, con equipos profesionales y un avión de la Fuerza Aérea uruguaya. La embajada de Estados Unidos también ha realizado aportes, “justamente con equipos para combatir el fuego, que fue entregada directamente al cuerpo de Bomberos de Chile”, dijo en una rueda de prensa el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

El ministro agregó que igualmente está en conversaciones con “agencias de Naciones Unidas para ver más posibilidades de ayuda”, así como con la Unión Europea a través de su agencia de ayuda humanitaria.

“No solamente se está pensando en el combate al fuego en estos momentos, sino que también las tareas de reconstrucción”, enfatizó.