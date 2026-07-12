Renuncia primera ministra ucraniana mientras mientras Zelenskyy anuncia cambios en gobierno

La primera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko renunció el domingo mientras el presidente Volodymyr Zelenskyy anunciaba nuevos cambios en el gobierno.

En una declaración en redes sociales, Svyrydenko declaró que estaba “orgullosa de haber tenido el honor de liderar el gobierno durante uno de los períodos más difíciles en la historia moderna de Ucrania”. Añadió que habló de los “próximos pasos” con Zelenskyy, pero no proporcionó más detalles.

“Estoy lista para servir al Estado ucraniano y llevar a cabo cada tarea destinada a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercar una paz justa”, dijo.

Svyrydenko, exministra de Economía, fue nombrada primera ministra en julio de 2025 a los 39 años después de desempeñar un papel principal en la obtención de un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, considerado una forma importante de vincular los intereses norteamericanos con la seguridad de Ucrania.

Zelenskyy anunció la renuncia de la primera ministra en una publicación en la que dijo que Ucrania estaba “cambiando su estrategia política”.

Indicó que ofreció a Svyrydenko la oportunidad de liderar “una nueva e importante área” en las relaciones de Ucrania con un socio internacional clave.

“Cada área prioritaria de la política exterior será asignada a una persona específica con una experiencia sustancial que sea capaz de implementar lo que acordamos a nivel de líderes y lo que el pueblo ucraniano espera”, señaló Zelenskyy, al describir la inminente reorganización. Agregó que habrá cambios entre los altos rangos de las agencias policiales del país.

Zelenskyy se reunió con una serie de altos funcionarios tras el anuncio, entre ellos el ministro de Energía Denys Shmyhal, el ministro del Interior Ihor Klymenko y el ministro de Defensa Mykhailo Fedorov.

La reforma, que Zelenskyy aún no ha explicado en detalle, sería la cuarta gran reorganización de su gobierno desde el inicio de la invasión rusa.

Zelenskyy, que ha permanecido en el cargo bajo la ley marcial porque las elecciones en tiempos de guerra están prohibidas, ha reorganizado periódicamente su gobierno en un esfuerzo por aportar un nuevo impulso a su administración.

Ucrania continúa ataques contra sitios petroleros rusos

Un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia mató a una persona e hirió a otras tres, informaron funcionarios locales el domingo, mientras las fuerzas de Kiev continuaban bombardeando las instalaciones petroleras de Rusia.

El jefe de la región rusa de Samara, el gobernador Vyacheslav Fedorishchev, indicó que entre los heridos había un niño. Viviendas y edificios de apartamentos, agregó, resultaron dañados en el ataque, al igual que un “sitio industrial” no especificado.

Medios rusos informaron que el objetivo del ataque fue la refinería de petróleo de Syzran, y muchos compartieron imágenes que parecían mostrar columnas de humo negro elevándose sobre el lugar. La refinería, que pertenece al gigante del petróleo y el gas Rosneft y se encuentra a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de la frontera, ha sido un objetivo repetido de las fuerzas de Kiev.

Mientras tanto, el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Slyusar, indicó que un petrolero había resultado dañado en un ataque con drones en el canal marítimo Azov-mar Negro. El barco estaba vacío y no hay amenaza de un derrame de petróleo, afirmó Slyusar.

Los ataques con drones de Ucrania contra refinerías de petróleo y otra infraestructura en toda Rusia han desencadenado una crisis generalizada de combustible, con escasez de gasolina y racionamiento en múltiples regiones, y esperas de horas en las estaciones de servicio para repostar. Moscú ha respondido intensificando sus bombardeos sobre Kiev y otras ciudades, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de Ucrania ante ataques con misiles balísticos.

Zelenskyy ha descrito los ataques contra la infraestructura energética de Rusia como parte de la campaña de Kiev de “sanciones de largo alcance”, llevada a cabo en respuesta a la negativa de Moscú a detener su invasión de cuatro años contra su vecino.

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa informó el domingo que había atacado los puertos de Odesa y Chornomorsk, en la región ucraniana de Odesa. Funcionarios ucranianos aún no habían hecho comentarios sobre esas afirmaciones.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.