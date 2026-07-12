Se activan sirenas por ataques de misiles y drones en EAU; se reportan en Qatar

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán a primera hora del domingo después de que fuerzas iraníes lanzaron proyectiles contra una embarcación en el estrecho de Ormuz. Teherán aparentemente respondió con misiles y drones hacia Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Este nuevo intercambio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que un acuerdo provisional y un alto el fuego en la guerra con Irán habían “terminado”.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora lo pagan”, indicó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en redes sociales.

Emiratos Árabes Unidos advirtió el domingo a la población sobre misiles y drones entrantes, mientras se podían escuchar explosiones en el cercano Qatar. Una alerta de misiles se activó en Qatar poco después de las detonaciones.

También sonaron alertas de misiles en Baréin, un reino insular en el golfo Pérsico que alberga a la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

De momento se desconoce qué lugares estaban siendo atacados en Emiratos Árabes Unidos, que hasta ahora no había sido objetivo de la más reciente ronda de ataques de Irán.

Un buque portacontenedores con bandera de Chipre fue alcanzado por Irán en el estrecho de Ormuz y sufrió “daños significativos en la sala de máquinas”, mientras que un tripulante civil fue reportado como desaparecido, informó el Comando Central de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones “hicieron caso omiso de nuestras advertencias e instrucciones para corregir su rumbo y avanzar por la ruta aprobada”. Una de ellas “fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse”.

Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y señaló que consideraría atacar “bases enemigas adicionales en la región” si era objeto de más ataques.

___

Weissert informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.