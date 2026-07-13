Zelenskyy viaja a París para hablar con líderes europeos sobre apoyo a Ucrania y defensas aéreas

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy viajó a París el lunes para mantener conversaciones con dos docenas de líderes europeos que ayudan a Kiev a combatir la invasión de Rusia, con la guerra ya en su quinto año.

Los ministros de Exteriores europeos también se reunían por separado en Bruselas, donde se esperaba que debatieran las necesidades de Ucrania y las amenazas de Rusia para el continente.

Tanto Kiev como sus aliados europeos están interesados en consolidar los recientes éxitos de Ucrania y obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a negociar el fin de los combates, aunque Moscú no ha mostrado disposición alguna a ceder pese a un año de esfuerzos de paz por parte del gobierno de Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú seguirá de cerca la reunión de París, pero desestimó sus aspiraciones.

“Esta es una coalición de belicistas", sostuvo Peskov. "Los impulsa la profunda ilusión de que es posible infligir una derrota estratégica a nuestro país, así que esta es una coalición de los ilusos, una coalición de quienes incitan a la guerra”.

Los avances de Ucrania en tecnología de drones le han dado una ventaja en los últimos meses, según analistas y funcionarios occidentales. Sus ataques contra rutas de suministro detrás de la línea del frente han privado al ejército ruso de inercia en el campo de batalla y han hecho que su avance sea lento y costoso, señalan.

Zelenskyy quiere avanzar con rapidez en planes para desarrollar conjuntamente con países europeos defensas antiaéreas antibalísticas que puedan ayudar a frenar los devastadores ataques de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania.

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada de otorgar a Ucrania una licencia para producir sistemas de defensa antiaérea Patriot podría marcar un gran avance para Kiev. Sin embargo, expertos y funcionarios ucranianos advierten que convertir la idea en armas reales probablemente llevaría años.

Ucrania dice que golpeó 105 embarcaciones rusas en 8 días en el mar de Azov

Las fuerzas ucranianas atacaron 105 embarcaciones rusas en el mar de Azov, junto a la península de Crimea, entre el 6 y el 13 de julio, dijo Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Las embarcaciones incluían petroleros, buques de carga seca, un ferry y remolcadores, indicó Brovdi en la aplicación de mensajería Telegram.

La campaña en el mar de Azov forma parte de un esfuerzo ucraniano más amplio para aislar la península de Crimea —que atraviesa su peor crisis de combustible desde que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014— y perturbar la logística rusa. Crimea sirve como una base clave en la retaguardia para las fuerzas rusas que ocupan partes del sur de Ucrania.

No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones, y funcionarios rusos no hicieron comentarios de inmediato.

Los líderes europeos demuestran compromiso con Ucrania

Se esperaba que la reunión en París de la llamada Coalición de los Dispuestos, que reúne a más de 30 países que apoyan a Ucrania, incluyera a alrededor de 25 jefes de Estado y de gobierno.

El número notablemente alto de líderes parecía ser una demostración de compromiso a largo plazo con Ucrania y una advertencia a Rusia, mientras Moscú pone a prueba la resiliencia de Europa.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció el lunes que convocaría al embajador ruso en Francia e impondría sanciones contra hackers rusos. Declaró a BFMTV-RMC que el asunto se refiere a “una vasta campaña cibernética destinada al sabotaje y al espionaje, llevada a cabo por Rusia en alrededor de 10 países europeos”.

Los vecinos de Ucrania también han sentido el impacto de la guerra.

En el incidente más reciente, un dron lanzado durante ataques rusos nocturnos contra la región ucraniana de Odesa se estrelló y explotó en territorio de Moldavia, informó el lunes el Ministerio moldavo de Exteriores, que calificó el incidente como “grave e inaceptable”.

Ucrania lanza más de 300 drones hacia Moscú

Ucrania ha apuntado a objetivos en el interior del territorio ruso con sus drones y misiles de largo alcance desarrollados en el país, igualando y a veces superando el número de drones utilizados en los incesantes ataques aéreos rusos.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 350 drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú desde última hora del domingo, incluidos 50 cerca de la capital, dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.

Andrei Vorobyov, jefe de la región alrededor de Moscú, afirmó que 81 drones ucranianos fueron derribados durante la noche.

Vorobyov indicó que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas por el ataque ucraniano en el asentamiento de Pionersky, a las afueras de Istra, en la parte occidental de la región de Moscú.

La fuerza aérea ucraniana, por su parte, informó que Rusia lanzó 134 drones de ataque de largo alcance y tres misiles guiados de aviación contra Ucrania.

En la ciudad sureña ucraniana de Zaporiyia, más de 70 personas fueron hospitalizadas después de que una serie de ataques rusos recientes dañara 11 bloques de apartamentos, según el jefe de la administración militar, Ivan Fedorov.

Rusia dice que frustró una importante operación ucraniana con drones

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la principal agencia de seguridad interna del país, dijo que frustró un plan ucraniano para atacar con drones la base aérea de Ukrainka, en la remota región oriental de Amur, y la base aérea de Shagol, en la región de Chelyabinsk, en el sur de los Urales.

La agencia afirmó que pequeños drones fueron introducidos de contrabando en la región occidental rusa de Bryansk utilizando globos aerostáticos y drones de transporte más grandes, y luego fueron trasladados en automóvil cerca de las bases aéreas por agentes ucranianos.

La agencia señaló que arrestó a agentes ucranianos y a sus cómplices, y que incautó 24 drones. Indicó que el supuesto complot formaba parte de una serie de ataques con drones planificados contra infraestructura militar “sin precedentes por su escala y el nivel de amenaza”.

Una operación encubierta ucraniana de hace poco más de un año, con el nombre en clave Operación Telaraña, destruyó o dañó casi un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Moscú con drones introducidos clandestinamente en territorio ruso, según funcionarios ucranianos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.