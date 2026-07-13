Un incendio en Fontainebleau, cerca de París, fuerza evacuaciones y afecta a trenes y autopista

Un incendio que se propagaba el lunes en el histórico y muy visitado bosque de Fontainebleau, al sur de París, obligó a evacuar algunos barrios residenciales e interrumpió el tráfico ferroviario y en autopistas.

Era uno de varios incendios forestales que ardían en países de Europa occidental mientras la región sufría su tercera ola de calor con alerta roja este año.

En España, el lunes aún había 10 personas desaparecidas por un incendio que arrasó la semana pasada una remota comunidad de ciudadanos extranjeros en el sur, y que mató a 13 personas en uno de los fuegos más mortíferos en el país.

El incendio en el bosque de Fontainebleau es inusual por su proximidad a la capital francesa, a unos 70 kilómetros (42 millas). La región alberga el castillo de Fontainebleau, apreciado por Napoleón, y es popular entre visitantes de París y de otros lugares.

Se desplegaron dos aviones que arrojaban agua sobre la zona, junto con cientos de bomberos en tierra, informó el portavoz del servicio regional de bomberos, Paul Laurain, a la radiodifusora pública France-Info.

Los trenes hacia y desde la concurrida estación Gare de Lyon sufrieron interrupciones a última hora del domingo, pero volvían a la normalidad el lunes por la mañana. Un tramo de la transitada autopista A6, que conduce hacia el sureste desde París, fue cerrado por el riesgo de incendio.

Grandes fuegos en el sur de Francia ya han calcinado miles de hectáreas desde la semana pasada, lo que interrumpió la carrera ciclista del Tour de France y puso al límite los recursos de extinción.

Francia atraviesa el pico de su tercera ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en zonas del oeste y del centro, y alrededor de 37 ºC (98 ºF) en París.

Más de una decena de muertos en un incendio en España

Un ciudadano británico de 93 años murió el domingo en un hospital por heridas sufridas en el incendio forestal de Los Gallardos, lo que elevó el número de muertos a 13.

Se esperaba que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitara el lugar del incendio el lunes. Las autoridades regionales dijeron que el incendio fue contenido el domingo después de afectar unos 70 kilómetros cuadrados (27 millas cuadradas) de bosque y tierras de cultivo, un área mayor que el tamaño de Manhattan.

España también sufre calor extremo, que combinado con el viento y las escasas lluvias está creando las condiciones ideales para que pequeños incendios forestales crezcan sin control.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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NOTA DEL EDITOR: Se ha corregido la edad de ciudadano británico fallecido tras incendio en España a 93 años, no 98