Banco de Inglaterra aumenta tasas de interés por 1ra vez en tres años; baja del petróleo da margen

El Banco de Inglaterra indicó el jueves que la fuerte caída de los precios de la energía tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos —si se mantiene— podría limitar la posibilidad de nuevas subidas de las tasas de interés en los próximos meses.

Tras elevar su tasa de interés principal por primera vez en más de tres años, del 3,75% al 4%, el banco señaló que las perspectivas de los costos de endeudamiento dependen en gran medida de lo que ocurra con la guerra con Irán.

“Hemos visto noticias alentadoras en las últimas 48 horas", declaró el gobernador del banco, Andrew Bailey, en una rueda de prensa tras la primera subida de tasas desde agosto de 2023. "Lo mejor que puede pasar es resolver el conflicto en Oriente Medio, de eso no cabe ninguna duda”.

Los precios mundiales de la energía caen con fuerza

Las fuertes pérdidas sufridas por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han ido seguidas de una marcada caída de los precios de la energía. Muchos creen que ahora es menos probable que el presidente Donald Trump ordene nuevos ataques contra Irán, después de que los demócratas se aseguraran el control del Congreso. Muchos republicanos, incluido el vicepresidente JD Vance el miércoles, atribuyeron la guerra al mal desempeño del partido en las urnas.

Aunque el crudo Brent ha bajado alrededor de 15 dólares por barril esta semana y cotiza a 96 dólares, sigue siendo más de 30 dólares más caro que a estas alturas del año pasado.

Si el descenso de los precios del petróleo y el gas se mantiene, el aumento previsto de la inflación el próximo verano —que el banco sitúa en 5%— podría ser menor. Eso podría moderar la necesidad de futuras subidas de tasas, y no solo por parte del Banco de Inglaterra.

Otros bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, han subido las tasas recientemente en respuesta a la mayor inflación avivada por la guerra con Irán, y sus estrategias dependen en gran medida de lo que ocurra con los precios de la energía.

Bailey señaló que la subida del jueves “no debería verse como la primera de una larga secuencia inevitable de incrementos”, pero subrayó que el panorama depende de lo que ocurra en la guerra con Irán.

“Mientras no se resuelva el conflicto en Oriente Medio, no parece probable que sea el último aumento”, manifestó.

Para la ciudadanía que está sufriendo tasas hipotecarias más altas, y para las empresas que pagan más para acceder a capital, la esperanza es que la subida del jueves sea la última en algún tiempo.

“La trayectoria de las tasas de interés pende de un hilo, y las hostilidades entre Estados Unidos e Irán son la clave”, indicó Suren Thiru, economista jefe del ICAEW.

Aumento de las tasas estaba prácticamente asegurado tras el repunte de la inflación

La decisión de elevar las tasas de interés fue unánime, dado el repunte de la inflación este año, aunque uno de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria respaldó un aumento aún mayor, hasta el 4,25%.

La presión sobre quienes fijan las tasas ha crecido de forma constante en los últimos meses. Cuando la inflación alcanzó en septiembre el 3,5% -- un máximo de 11 meses y muy por encima del objetivo del 2% del banco—, consolidó las expectativas del mercado de una subida de tasas este mes, con la posibilidad de más incrementos en 2027.

La principal causa del salto de la inflación este año ha sido el fuerte aumento de los costos del combustible derivado de la guerra con Irán y los cuellos de botella en el estrecho de Ormuz, que han restringido el suministro mundial de petróleo y gas y han elevado los precios en las gasolineras y las facturas energéticas de los hogares.

“Ahora hay suficiente presión inflacionaria en camino, causada por el aumento de los precios de la energía, como para que se justifique un incremento de la tasa del Banco”, señaló Bailey.

Las tasas de interés en el Reino Unido venían tendiendo a la baja desde un máximo de 15 años del 5,25% hasta que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.