Capitán ruso, entre los dos declarados culpables en Finlandia por dañar cables en el Báltico

Un tribunal de Finlandia condenó el jueves al capitán y a otro tripulante de un mercante por dañar cables submarinos de telecomunicaciones en el mar Báltico a finales del año pasado.

El Tribunal de Distrito de Helsinki declaró a ambos culpables de sabotaje agravado y les impuso penas de prisión. El capitán fue condenado a tres años y seis meses, y el contramaestre a dos años y 10 meses. De acuerdo con la radiodifusora nacional Yle, el capitán es ruso y el contramaestre de Azerbaiyán.

El tribunal también les ordenó pagar una indemnización por los costos de examinar y reparar los cables.

El buque, el Fitburg, con bandera de San Vicente y las Granadinas, navegaba desde Rusia a Israel cuando se produjo el incidente el 31 de diciembre. Más tarde fue incautado e inspeccionado. La policía indicó entonces que el barco había llevado su ancla a rastras durante horas cuando fue descubierto en la zona económica exclusiva de Finlandia.

El barco arrastró el ancla por el lecho marino durante unos 130 kilómetros (80 millas), dañando dos cables de telecomunicaciones, según un comunicado del tribunal. El mecanismo de bloqueo del ancla había estado funcionando correctamente y el ancla se había levantado cuando el barco zarpó de San Petersburgo el día anterior, agregó la nota.

La acusación no sostuvo que el capitán hubiera ordenado explícitamente bajar el ancla, pero el tribunal determinó que ambos acusados debieron haber sabido que se estaba arrastrando.

Los dos marineros negaron haber cometido irregularidades, informó Yle. El tribunal desestimó un cargo de interferencia agravada con las telecomunicaciones alegando que quedaba incluido en los cargos de sabotaje agravado.

El daño a los cables formó parte de una serie de incidentes en el mar Báltico en los que se vieron involucrados barcos vinculados a Rusia. En un contexto más amplio, The Associated Press ha seguido alrededor de 200 incidentes de sabotaje y actividad maliciosa en toda Europa que autoridades occidentales han atribuido a Rusia desde su invasión de Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.