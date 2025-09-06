Reform UK toma fuerza: Nigel Farage espera que la estrategia de Trump lo lleve al poder

El discurso político sonaba familiar: El país está en crisis. El gobierno debe reducir la inmigración, tomar medidas enérgicas contra el crimen, abandonar los objetivos de energía verde y reabrir fábricas para "hacer grande al Reino Unido otra vez".

Las expresiones de Nigel Farage en la convención anual de dos días de su partido Reform UK que terminó el sábado resonaron con temas que impulsaron al presidente estadounidense Donald Trump de regreso a la Casa Blanca.

Farage, el veterano político de ultraderecha, espera que una estrategia similar pueda convertirlo en primer ministro, una idea que antes era impensable y que tanto aliados como oponentes están tomando en serio.

"Si se celebraran elecciones ahora, Reform será el partido más grande con diferencia, aunque probablemente sin una mayoría absoluta. La pregunta que se cierne sobre el partido es: ¿pueden mantener esto?", escribió John Curtice, profesor de Política en la Universidad de Strathclyde, en el sitio web de la BBC.

Farage aspira a pasar de ser un extraño a tener poder

Farage desempeñó un papel importante en la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, pero nunca ha tenido poder político. Ha liderado una sucesión de partidos pequeños y conflictivos y sólo se convirtió en legislador en 2024 después de siete intentos fallidos de ser elegido para el Parlamento.

Reform U.K. tiene apenas cuatro legisladores de 650 en la Cámara de los Comunes y obtuvo alrededor del 14% de los votos en las elecciones nacionales del año pasado. Pero durante meses ha liderado las encuestas de opinión, por delante del gobernante Partido Laborista de centroizquierda y de los principales opositores conservadores, a los que Reform UK aspira a reemplazar como el principal partido de la derecha política en el Reino Unido.

"Nuestro país está en una situación muy mala. Somos la última oportunidad que tiene para volver a encarrilarse", sostuvo Farage a los delegados en la convención, que termina el sábado en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Fundado en 2018 como el Partido del Brexit, Reform UK ahora afirma tener cerca de 240.000 miembros. En mayo, ganó el control de una docena de gobiernos municipales en Inglaterra con promesas al estilo Trump como "un DOGE para cada condado", inspirado en la controvertida agencia de recortes de gastos de Elon Musk.

Farage aprovechó el receso de verano del Parlamento, cuando muchos políticos se van de vacaciones, para realizar conferencias de prensa regulares y anunciar políticas polémicas como un plan para deportar a todos los que lleguen al Reino Unido sin autorización legal.

Ha capitalizado —los críticos dicen que ha avivado— las preocupaciones sobre los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, a las que ha llamado una invasión. Dio la bienvenida a las protestas frente a hoteles que albergan solicitantes de asilo durante el verano, algunas de las cuales se tornaron violentas.

Los oponentes dicen que Farage ha satanizado a los migrantes y fomentado la desinformación. El año pasado, sugirió incorrectamente que la policía estaba ocultando información sobre un ataque con cuchillo en una clase de baile que dejó tres niñas muertas. Las afirmaciones falsas de que el atacante era un solicitante de asilo provocaron días de disturbios en toda Inglaterra.

Reform UK enfrenta una prueba de competencia

El éxito de Reform UK en las elecciones locales de mayo le ha generado responsabilidades que pondrán a prueba la competencia y popularidad del partido.

Algunas de las posturas que comparte con Trump, como la oposición a los objetivos climáticos de cero neto, son impopulares en el Reino Unido. Los elogios pasados al presidente ruso Vladímir Putin también podrían ser una desventaja en un país donde la mayoría de la población apoya a Ucrania en su guerra contra la invasión de Moscú.

La descripción del Reino Unido por parte de Farage como una distopía plagada de crímenes "en descomposición social" también ha sido recibida con escepticismo.

En Washington el miércoles, Farage testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre lo que llamó la "horrible situación autoritaria" y la falta de libertad de expresión en el Reino Unido, citando el arresto del guionista de comedia de televisión Graham Linehan por tuits atacando a personas transgénero y el encarcelamiento de Lucy Connolly, una mujer que fue sentenciada a 31 meses de prisión por una publicación en redes sociales instando a la gente a incendiar hoteles llenos de migrantes solicitantes de asilo.

Farage preguntó retóricamente: "¿En qué momento nos convertimos en Corea del Norte?"

Farage fue bien recibido por los republicanos en la Comisión, pero fue criticado por el congresista demócrata Jamie Raskin como un "impostor de la libertad de expresión amante de Putin y adulador de Trump". En Londres, el primer ministro Keir Starmer señaló la ausencia de Farage de la Cámara de los Comunes, diciendo que había "volado a Estados Unidos para hablar mal y menospreciar a nuestro país".

Otros partidos se preparan para responder

Tanto los conservadores como los laboristas están enfocados en responder al ascenso de Reform UK. Starmer ha sido criticado por no confrontar más enérgicamente al partido de extrema derecha, pareciendo en cambio estar de acuerdo con algunos de sus puntos de vista sobre la inmigración. En un discurso en mayo, Starmer dijo que el Reino Unido corre el riesgo de convertirse en una "isla de extraños", una frase que algunos sintieron que resonaba con el notorio discurso de 1968 del político conservador Enoch Powell prediciendo "ríos de sangre" como resultado de la inmigración masiva.

Starmer luego dijo que lamentaba haber usado la frase.

El politólogo Stuart Turnbull-Dugarte, que estudió la reacción al discurso, dijo que el Partido Laborista está "legitimando el debate sobre la inmigración" de una manera que juega a favor de Reform UK y aliena a sus propios seguidores.

Turnbull-Dugarte, profesor asociado en la Universidad de Southampton, dijo: "Los votantes antiinmigración no están convencidos por el giro, y los votantes proinmigración sí lo están, y son ellos los que se molestan realmente por ello".

Los medios también son criticados por amplificar a Farage. El Partido Verde, que tiene el mismo número de legisladores, recibe una fracción de la atención. Sin embargo, Reform está muy por delante en las encuestas de opinión.

El gobierno no tiene que convocar elecciones hasta 2029, y mucho puede suceder en cuatro años.

Farage dijo el viernes que, en medio de la inestabilidad en el gobierno de Starmer, "ahora hay muchas posibilidades de que se celebre una elección general en 2027, y debemos estar preparados para ese momento".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.