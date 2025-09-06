Celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago, marcadas por las amenazas de Trump

El plan del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a Chicago ha puesto a muchos residentes latinos en alerta, lo que ha llevado a algunos a llevar sus pasaportes de Estados Unidos encima mientras que otros dudan si celebrar abiertamente el próximo Día de la Independencia de México.

Aunque la fiesta es el 16 de septiembre, las celebraciones en Chicago se extienden por más de una semana y atraen a cientos de miles de personas. Comenzarán con un desfile el sábado a través del vecindario de Pilsen, de mayoría mexicana, y continuarán con caravanas de autos y animadas fiestas en las calles.

Pero este año, estos días normalmente alegres coinciden con las amenazas de Trump de sumar a Chicago a la lista de ciudades gobernadas por demócratas en las que quiere aumentar la aplicación de la ley federal. Su gobierno apuntó que intensificará la ejecución de la ley migratoria en la ciudad, como ya hizo en Los Ángeles, y desplegará tropas de la Guardia Nacional para ayudar a combatir la delicuencia. Además de enviar tropas a Los Ángeles en junio, Trump las desplegó el mes pasado en Washington, D.C., como parte de una toma de control sin precedentes en la capital del país.

Aunque los detalles sobre la prometida operación en Chicago han sido escasos, la oposición en la ciudad ya es generalizada e incluye a comunidades suburbanas con sus propias bases de comunidades migrantes. Los gobernantes estatales y de la ciudad han dicho que planean demandar al ejecutivo de Trump.

Sentimientos encontrados sobre aplazamiento

Las amplias celebraciones del Día de la Independencia de México reflejan el tamaño y la vitalidad de la comunidad mexicoamericana de Chicago. Los mexicanos son más de una quinta parte de la población total de la ciudad y alrededor del 74% de sus residentes latinos, según estimaciones del Censo de Estados Unidos de 2022.

Los organizadores de los desfiles y festivales comunitarios habituales están divididos acerca de si seguir adelante con precauciones o demorarlos, con la esperanza de que muchos participantes se sientan más seguros para celebrar una fiesta en unos meses. En Pilsen, los organizadores apuntaron esta semana que la seguridad de la comunidad debe ser prioritaria. Sin embargo, una fiesta del Día de la Independencia de México programada en el centro de la ciudad para el próximo fin de semana fue pospuesto esta semana por los organizadores, que dijeron que la decisión se tomó para proteger a la gente.

“Pero también nos negamos a que nuestro festival sea un peón en este juego político”, dijo Germán González, uno de los organizadores de El Grito Chicago.

En Pilsen y La Villita, dos de los barrios más conocidos de la ciudad con restaurantes, negocios y lazos culturales con México, los residentes mostraron su decepción por el miedo y la ansiedad que la posible intervención federal estaba generando dentro de la comunidad en una época del año que suele caracterizarse por la alegría, la unión y la celebración de la cultura y el patrimonio mexicoamericano.

Algunos residentes planean celebrar con precaución

Para Galiela Méndez, la decisión de posponer El Grito Chicago fue tanto desgarradora como comprensible.

Y aunque la tercera ciudad más grande del país tiene sus problemas, incluida la persistente violencia armada en algunas zonas, Méndez apuntó que Trump y sus seguidores están difamando a Chicago para obtener beneficios políticos al tiempo que perturban los festejos para una gran parte de la población.

Para Méndez, de 25 años, la situación es como una “bofetada". Según afirmó, la comunidad está en alerta porque se trata de gente que habla de una determinada forma de su hogar, pero nunca acuden a la zona para ver en primera persona qué sucede.

Vianney Alarcón, de 42 años, dijo que espera que la gente esté en el punto de mira de las autoridades con independencia de su estatus legal.

Pero en un acto de desafío, participará en las festividades para celebrar su herencia, pero llevando consigo su pasaporte.

Sensación de incertidumbre

Fabio Fernández, de 39 años, propietario de 3W We Will Win, una empresa de arte y camisetas asentada en una tienda de ropa urbana en Pilsen, calificó de “preocupante” y “desalentador” que la posible intervención federal estuviera afectando las celebraciones del Día de la Independencia de México.

Para Fernández, la comunidad no debería temer ni sentir que no puede caminar por las mismas calles de siempre, y agregó que en el vecindario había una sensación de ansiedad e incertidumbre.

Esto afecta a los pequeños negocios: las ventas han bajado y hay menos tráfico peatonal para establecimientos como el suyo, añadió.

Señaló que apoyar a los negocios locales de propiedad latina es una de las mejores maneras de mostrar apoyo durante este tiempo.

Alejandro Vences, de 30 años, se convirtió en ciudadano estadounidense este año, lo que le proporciona algo de consuelo, dijo mientras comía pozole verde en 5 Rabanitos, un restaurante mexicano local, el viernes por la tarde.

Aun así, dijo que la ansiedad es palpable.

"Para nosotros, nuestro Día de la Independencia siempre ha sido una celebración de nuestra cultura", declaró. "Siempre ha sido una celebración de quiénes somos. Se siente como si no pudiéramos celebrar nuestra cultura de la misma manera".

Finley informó desde Norfolk, Virginia. Los periodistas de The Associated Press Melina Walling en Chicago y Morgan Lee en Santa Fe contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.