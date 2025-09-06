Católicos LGBTQ+ llegan a Roma en peregrinación por el Año Santo y celebran mayor aceptación

Cientos de católicos LGBTQ+ y sus familias llegaron a Roma para una peregrinación con motivo del Año Santo el sábado, celebrando un nuevo nivel de aceptación en la Iglesia Católica después de sentirse rechazados durante mucho tiempo y atribuyendo el cambio al difunto papa Francisco.

El vicepresidente de la conferencia episcopal italiana, el obispo Francesco Savino, celebró una misa para los peregrinos en una abarrotada Chiesa del Gesù, la principal iglesia jesuita de Roma.

"Nadie debería sentirse excluido", dijo en su homilía, citando a Francisco, quien afirmó que "todos, todos, todos" eran bienvenidos.

Varios grupos LGBTQ+ se inscribieron para participar en el peregrinaje, que se incluyó en el calendario oficial de actos de la Santa Sede con motivo del Jubileo, una celebración del catolicismo que ocurre una vez cada 25 años. Los organizadores del Vaticano hicieron hincapié en que la inclusión en el calendario no indicaba respaldo ni patrocinio.

El principal organizador de la peregrinación es una organización italiana de defensa de los derechos LGBTQ+, “La Tienda de Jonathan”, pero también participó Outreach, el grupo estadounidense fundado por James Martin, un destacado sacerdote jesuita que ha abogado por una mayor aceptación de los católicos LGBTQ+ en la iglesia.

El papa León XIV celebró una audiencia jubilar especial el sábado para todos los grupos de peregrinos que estaban en Roma el fin de semana, pero no hizo ninguna mención especial a los católicos LGBTQ+, que tenían previsto pasar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro más tarde en el día.

Un legado de aceptación LGBTQ+

Muchos de los peregrinos atribuyeron su sensación de acogida a Francisco. Más que cualquiera de sus predecesores, el argentino trabajó para hacer de la Iglesia católica un lugar más receptivo para la comunidad LGBTQ+. Desde que en 2013 comentara ”¿Quién soy yo para juzgar?” acerca de un sacerdote supuestamente gay, hasta su decisión de permitir que los curas bendigan a parejas del mismo sexo, Francisco se distinguió por su mensaje de aceptación.

No modificó las enseñanzas de la Iglesia, que dicen que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. Pero durante su papado de 12 años, de 2013 a 2025, Francisco se reunió con activistas LGBTQ+, atendió a una comunidad de mujeres trans y, en una entrevista en 2023 con The Associated Press, declaró que “ser homosexual no es un delito”.

John Capozzi, de Washington D.C. y que participaba en la peregrinación con su esposo, Justin del Rosario, afirmó que la actitud de Francisco lo llevó de regreso a la Iglesia tras haberla abandonado en la década de 1980, en el apogeo de la crisis del sida. Entonces, según contó, se sintió rechazado por sus compañeros católicos.

“Tenía la sensación de que no era bienvenido en la Iglesia”, expresó. “No porque estuviera haciendo nada, sino simplemente por quién era (...) Tenía miedo de volver por el juicio”.

Pero Francisco, quien insistió en que la Iglesia católica estaba abierta a todos, “todos, todos, todos”, lo cambió todo, manifestó.

“Yo era un católico en el armario”, afirmó Capozzi. “Con el papa Francisco, pude salir y decir: ‘Oye, soy católico y estoy orgulloso de ello y quiero ser parte de la Iglesia’”.

Mensaje de bienvenida y esperanza

Capozzi habló durante en una abarrotada vigilia para los peregrinos el viernes por la noche en la iglesia jesuita. El servicio incluyó testimonios de parejas homosexuales, de la madre de un niño trans y una conmovedora reflexión de un sacerdote italiano, Fausto Focosi.

“Nuestros ojos han conocido las lágrimas del rechazo, de esconderse. Han conocido las lágrimas de la vergüenza. Y quizás, a veces, aún nos brotan esas lágrimas", señaló Focosi. “Hoy, sin embargo, hay otras lágrimas, nuevas lágrimas. Limpian a las antiguas”.

“Y así, hoy estas lágrimas son lágrimas de esperanza”, indicó.

La postura de León se aclara

La postura del papa acerca de la comunidad LGBTQ+ católica había sido algo incierta. Poco después de su elección en mayo, salieron a la luz unas declaraciones de 2012 en las que el entonces Robert Prevost criticaba el “estilo de vida homosexual” y el papel de la prensa en la promoción de la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo que contradecían la doctrina católica.

Cuando se convirtió en cardenal en 2023, Catholic News Service le preguntó si su opinión había cambiado. Reconoció el llamado de Francisco a una iglesia más inclusiva, diciendo que el argentino “dejó muy claro que no quiere que las personas sean excluidas simplemente por las decisiones que toman, ya sea de estilo de vida, trabajo, forma de vestir o lo que sea”.

León se reunió el lunes con Martin, el jesuita estadounidense, en audiencia oficial, una señal de que quería que el encuentro se hiciera público. Martin salió diciendo que el papa le contó que tenía la intención de continuar la política de aceptación LGBTQ+ de Francisco en la Iglesia y lo animó a seguir con su activismo.

“Escuché el mismo mensaje del papa León que escuché del papa Francisco, que es el deseo de dar la bienvenida a todos, incluidas las personas LGBTQ”, dijo Martin a The Associated Press después de la reunión.

Del Rosario, el esposo de Capozzi, dijo que él también se sentía bienvenido ahora después de haber estado alejado de la fe en la que fue criado.

"El papa Francisco me influyó para regresar a la iglesia. El papa León solo reforzó mi fe", afirmó

