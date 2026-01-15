¿Qué sigue para Groenlandia y Dinamarca tras la tensa reunión con el gobierno de Trump?

Funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reunieron cara a cara para hablar de las ambiciones del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, un territorio danés semiautónomo. Al mismo tiempo, Dinamarca y varios aliados europeos han enviado tropas a Groenlandia, como una clara una señal de su intención de reforzar la seguridad de la vasta isla ártica.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo el miércoles, tras reunirse en Washington con su homólogo groenlandés, el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, que persiste un “desacuerdo fundamental”. Reconoció que “no logramos cambiar la posición estadounidense”, pero dijo que no esperaba hacerlo.

Sin embargo, lo ocurrido el miércoles señala posibles caminos a seguir.

En busca de un acuerdo

Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel “para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, dijo Løkke Rasmussen. Agregó que espera que el grupo celebre su primera reunión “en cuestión de semanas”.

Los funcionarios daneses y groenlandeses no especificaron quién formaría parte del grupo ni dieron más detalles. Løkke Rasmussen dijo que el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos al tiempo que se respetan las “líneas rojas” de Dinamarca. Ambos países son aliados de la OTAN.

“No sé si eso es factible”, añadió, manteniendo la esperanza de que el ejercicio podría “bajar la temperatura”.

No quiso detallar cómo podría lucir un acuerdo, y las expectativas son bajas. Como dijo el jueves el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tener el grupo es mejor que no tener ningún grupo de trabajo y “es un paso en la dirección correcta”. Al menos permitirá que las dos partes hablen entre sí en lugar de hablar una de la otra.

Trump ha argumentado repetidamente que Estados Unidos necesita el control de Groenlandia por su seguridad nacional. Ha buscado justificar sus llamados a una toma de control estadounidense afirmando repetidamente que China y Rusia tienen sus propias concepciones sobre Groenlandia, que posee vastas reservas sin explotar de minerales críticos.

Enviando una señal militar

El miércoles, justo cuando se llevaban a cabo las conversaciones en Washington, el Ministerio de Defensa danés anunció que incrementaría su presencia militar en Groenlandia, junto con aliados de la OTAN. Francia, Alemania, Noruega y Suecia anunciaron el envío de un número muy pequeño de tropas, en una medida simbólica pero clara que señalaba su solidaridad con Copenhague.

Reino Unido dijo que un oficial británico formaba parte de lo que denominó un grupo de reconocimiento para un ejercicio de resistencia ártica. El Ministerio de Defensa alemán, que envió 13 soldados, dijo que el objetivo es explorar “posibilidades para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico”. Afirmó que los enviaba en un vuelo conjunto desde Dinamarca como “una fuerte señal de nuestra unidad”.

Poulsen dijo que “las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, explorarán en las próximas semanas cómo se puede implementar en la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico”, dijo.

El jueves, señaló que la intención era “establecer una presencia militar más permanente con una mayor contribución danesa” e invitar a los aliados a participar en ejercicios y entrenamientos de manera rotativa, según el medio danés DR.

Aunque actualmente las tropas europeas son en gran medida simbólicas, el momento no fue accidental.

El despliegue “sirve para enviar una señal política y militar a Estados Unidos y para reconocer que la seguridad ártica debe reforzarse más”, dijo Maria Martisiute, analista del Centro de Política Europea en Bruselas. “Y, ante todo, esto debe hacerse a través de un esfuerzo aliado, no con Estados Unidos viniendo y queriendo tomar el control. Así que complica la situación para Estados Unidos”.

Hablar con la OTAN

Los esfuerzos europeos están encabezados por Dinamarca y no están coordinados a través de la OTAN, dominada por Estados Unidos. Pero a los aliados europeos les interesa mantener a la OTAN en juego, y Alemania dijo que “el objetivo es obtener una imagen bien fundamentada sobre el terreno para futuras conversaciones y planificación dentro de la OTAN”.

Poulsen señaló que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia planean reunirse el lunes en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para analizar la seguridad en y alrededor del Ártico. La OTAN ha estudiado formas de reforzar la seguridad en la región ártica.

“Realmente espero un anuncio de algún tipo de actividad militar o despliegue bajo el marco de la OTAN”, dijo Martisiute. “De lo contrario, existe el riesgo de que... la OTAN quede paralizada y eso no sería bueno”.

Sylvain Plazy contribuyó a este informe desde Bruselas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.