El fabricante taiwanés de chips TSMC ampliará inversión tras aumento del 35% en ganancias

TSMC, el mayor fabricante de chips de computadora del mundo, aumentará su gasto de capital hasta en casi un 40% este año después de reportar un aumento del 35% en su beneficio neto para el último trimestre gracias al auge de la inteligencia artificial, anunció la compañía el jueves.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., un importante proveedor para empresas como Nvidia y Apple, reportó un beneficio neto de 506.000 millones de nuevos dólares taiwaneses (16.000 millones de dólares) para el trimestre de octubre a diciembre, un aumento del 35% respecto al año anterior, mejor de lo que estimaban los analistas.

TSMC declaró el jueves que sus ingresos en el último trimestre aumentaron un 21% respecto al año anterior, superando los 1.046 billones de nuevos dólares taiwaneses (33.000 millones de dólares).

TSMC indicó que planea aumentar su presupuesto de gasto de capital a entre 52.000 millones y 56.000 millones de dólares para 2026, frente a unos 40.000 millones de dólares el año pasado.

Las acciones de la compañía, que cotizan en Taiwán, han subido un 59% en los últimos 12 meses, reflejando su fuerte posición en el mercado impulsado por la IA.

Otros gigantes tecnológicos, incluidos Microsoft, Meta y Alphabet, están gastando grandes sumas en inversiones en infraestructura de IA.

"Esperamos que nuestro negocio sea respaldado por una demanda continua y fuerte de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia", señaló Wendell Huang, director financiero de TSMC, en una conferencia telefónica. Dijo que el gasto sería "significativamente mayor" en los próximos tres años.

Preguntado sobre las preocupaciones por una burbuja de IA, ya que los críticos señalan inversiones infladas que podrían no dar frutos, el presidente y CEO de TSMC, C. C. Wei, sostuvo que confía en que la creciente demanda de los clientes es real.

"También estoy muy nervioso al respecto, por supuesto", apuntó Wei. "La IA es real. No solo es real, está comenzando a crecer en nuestra vida diaria".

Con una capitalización de mercado, es decir, el total de acciones en circulación multiplicado por el precio de la acción, de aproximadamente 1,4 cuatro billones de dólares, TSMC es actualmente más valiosa que Samsung Electronics y Alibaba. Es la empresa más valiosa que cotiza en Asia.

Alphabet, la matriz de Google, superó la marca de capitalización de mercado de cuatro billones de dólares este mes, siendo la cuarta gran empresa tecnológica en alcanzar esa marca después de Nvidia, Apple y Microsoft, aunque las preocupaciones sobre una burbuja de IA han llevado a ventas ocasionales.

TSMC ha prometido alrededor de 165.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos y aseguró el jueves que está acelerando la construcción de nuevas plantas en Arizona, buscando crear un clúster de plantas de fabricación y satisfacer la fuerte demanda de los clientes.

Un beneficiario principal de la IA, dado su dominio en la fabricación de chips de vanguardia, el panorama de TSMC sigue siendo optimista, dijeron analistas de Morningstar en un informe reciente.

"TSMC es inmune a los cambios en la cuota de mercado, ya que casi todas las empresas de IA dependen de TSMC para fabricar chips que van desde circuitos integrados específicos de aplicación hasta unidades de procesamiento gráfico (GPUs)", afirmaron los analistas de Morningstar. "Esta dependencia se traduce en un fuerte poder de fijación de precios".

TSMC también cuenta con fuertes amortiguadores con una "cartera de pedidos robusta de clientes con gran capacidad financiera", dijeron, incluso si hay caídas a corto plazo en la demanda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.