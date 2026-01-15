Vuelo de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona tras alerta de "amenaza"

Un vuelo de Turkish Airlines realizó un aterrizaje de emergencia el jueves en el Aeropuerto El Prat de Barcelona después de que un pasajero creara una red inalámbrica a bordo cuyo nombre contenía una amenaza de bomba, informó un portavoz de la aerolínea.

Cuando el vuelo TK1853 de Turkish Airlines desde Estambul se acercaba a su destino en el Aeropuerto El Prat de Barcelona, se detectó que un pasajero había establecido un punto de acceso a internet a bordo y configuró el nombre de la red para incluir una amenaza de bomba , explicó Yahya Üstün, el portavoz. Como resultado, el avión, un Airbus 321, realizó un aterrizaje de emergencia.

La aerolínea declaró que el vuelo de regreso operaría con normalidad.

La Guardia Civil de España indicó que había investigado el incidente y que no se encontró ningún explosivo a bordo. Añadió que el aeropuerto estaba operando con normalidad.

