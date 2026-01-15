Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EEUU que destacó "desacuerdo" sobre su futuro

Tropas de varios países europeos, incluidos Francia, Alemania, Noruega y Suecia, están llegando a Groenlandia para ayudar a reforzar la seguridad de la isla ártica después de que las conversaciones del miércoles entre representantes de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos destacaran un "desacuerdo fundamental" entre el gobierno de Trump y los aliados europeos.

"Los primeros elementos militares franceses ya están en camino" y "otros seguirán", anunció el miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras las autoridades francesas informaron que unos 15 soldados franceses de la unidad de infantería de montaña ya estaban en Nuuk para un ejercicio militar.

Alemania desplegará un equipo de reconocimiento de 13 personas en Groenlandia el jueves, según informó su Ministerio de Defensa.

Copenhague anunció que aumentaría su presencia militar en Groenlandia, con aliados de la OTAN que se sumarían a sus efectivos, justo cuando los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunían con representantes de la Casa Blanca el miércoles en Washington para tratar las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de la isla para explotar sus recursos minerales y proteger la seguridad de la región ártica ante el creciente interés ruso y chino.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, acompañado por su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, dijo el miércoles que persiste un "desacuerdo fundamental" sobre Groenlandia con Trump después de mantener conversaciones muy esperadas en la Casa Blanca con el vicepresidente, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rasmussen agregó que sigue estando "claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia".

"De verdad lo necesitamos", dijo Trump a los medios en la Oficina Oval después de la reunión. "Si no entramos, Rusia va a entrar y China va a entrar. Y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto, pero nosotros podemos hacer todo al respecto".

Trump dijo que aún no había sido informado sobre el contenido de la reunión en la Casa Blanca cuando hizo sus comentarios.

En la capital de Groenlandia, Nuuk, los residentes locales dijeron a The Associated Press que estaban contentos de que se hubiera llevado a cabo la primera reunión entre funcionarios groenlandeses, daneses y estadounidenses, pero sugirieron que dejó más preguntas que respuestas.

Varias personas dijeron que veían la decisión de Dinamarca de enviar más tropas y las promesas de apoyo de otros aliados de la OTAN como una protección contra una posible acción militar de Estados Unidos. Pero los mandos militares europeos no han sugerido que el objetivo sea disuadir un movimiento de Estados Unidos contra la isla.

Maya Martinsen, de 21 años, estuvo de acuerdo y dijo que era "reconfortante saber que los países nórdicos están enviando refuerzos" porque Groenlandia es parte de Dinamarca y de la OTAN.

La disputa, dijo, no se trata de "seguridad nacional" sino más bien de "los petróleos y minerales que tenemos que están intactos".

Más tropas, más conversaciones

En Copenhague, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció una presencia militar reforzada en el Ártico "en estrecha cooperación con nuestros aliados", calificándolo de una necesidad en un entorno de seguridad en el que "nadie puede predecir lo que sucederá mañana".

"Esto significa que desde hoy y en el tiempo venidero habrá una presencia militar aumentada en y alrededor de Groenlandia de aviones, barcos y soldados, incluidos otros aliados de la OTAN", dijo Poulsen.

Al ser preguntado si los movimientos de tropas europeas estaban coordinados con la OTAN o qué papel podría desempeñar la alianza militar liderada por Estados Unidos en los ejercicios, la OTAN remitió todas las preguntas a las autoridades danesas.

Sin embargo, la OTAN está considerando cómo los miembros pueden fortalecer colectivamente la presencia de la alianza en el Ártico, según un funcionario de la OTAN que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Rasmussen, el ministro danés de Exteriores, anunció la creación de un grupo de trabajo con los estadounidenses para discutir formas de resolver las diferencias.

"El grupo, en nuestra opinión, debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respeta las líneas rojas del Reino de Dinamarca", dijo.

Hablando en el programa Special Report de FOX News Channel el miércoles después de las conversaciones en la Casa Blanca, Rasmussen rechazó tanto una toma militar como la posible compra de la isla por parte de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si cree que Estados Unidos invadirá, respondió: "No, al menos no lo espero, porque, quiero decir, eso sería el fin de la OTAN".

Rasmussen dijo que era poco probable que los groenlandeses votaran por el dominio estadounidense incluso si se ofrecieran incentivos financieros "porque creo que no hay manera de que Estados Unidos pague por un sistema de bienestar escandinavo en Groenlandia, hablando con sinceridad".

"No han introducido un sistema de bienestar escandinavo en su propio país", agregó.

Trump, en su reunión con reporteros en la Oficina Oval, dijo: "Veremos cómo resulta todo. Creo que algo se resolverá".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.