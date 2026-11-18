La victoria de la exrepresentante Mary Peltola sobre el senador republicano Dan Sullivan en la competitiva contienda por una banca en el Senado federal por Alaska representó el noveno escaño que los demócratas le arrebataron a los republicanos en los comicios de este año, la mayor ganancia para el partido en unas elecciones de mitad de mandato en casi 70 años.

La última vez que los demócratas se apoderaron de al menos nueve escaños republicanos en unos comicios legislativos fue en 1958, durante el segundo mandato del republicano Dwight Eisenhower. Ese año, los demócratas se quedaron con 13 bancas que estaban en manos republicanas y también ganaron los dos puestos recién creados por Alaska, para una ganancia total de 15 bancas.

La victoria de Peltola les da a los demócratas una mayoría de 56-44 cuando se instale el nuevo Congreso en enero, la mayor ventaja para el partido en el Senado en 16 años. Los demócratas tuvieron 58 bancas en el Senado en los últimos días del Congreso que concluyó el 3 de enero de 2011.

Incluso sin Alaska, los demócratas ya habían asegurado su mayoría más amplia desde enero de 2015, cuando los republicanos tomaron el control luego de quedarse con nueve escaños demócratas en las elecciones legislativas de 2014, durante el segundo mandato del presidente Barack Obama.

La victoria del demócrata Scott Colom en la contienda por el Senado federal en Mississippi le dio al partido su octavo escaño que estaba en manos republicanas. Ese triunfo, concretado el miércoles de la semana pasada, les dio a los demócratas su mayor número de bancas en unas elecciones de mitad de mandato desde el segundo periodo presidencial de Ronald Reagan, hace 40 años.

Los demócratas también recuperaron el control de la Cámara de Representantes, sumando 42 escaños hasta el martes. Las ganancias mantuvieron una tendencia histórica de pérdidas en elecciones legislativas para el partido en la Casa Blanca.

El Senado suele ser menos susceptible al efecto de las elecciones legislativas que la Cámara. En siete de los últimos 16 comicios de mitad de mandato anteriores a 2026, el partido en la Casa Blanca mantuvo sus escaños en el Senado o sumó algunos, aunque sólo una de esas elecciones no se celebró durante el primer mandato del presidente. La segunda elección legislativa suele castigar más al partido gobernante.

En comparación, el partido gobernante sólo ha sumado escaños en la Cámara de Representantes en dos elecciones de mitad de mandato desde el final de la Segunda Guerra Mundial.