Qué saber de la histórica incursión de Israel en Líbano que complica un acuerdo con Irán

Las fuerzas israelíes llevan a cabo su incursión más profunda en territorio libanés desde que se retiraron del país hace más de un cuarto de siglo, a pesar de un alto el fuego nominal negociado por Estados Unidos y de que ambos países celebraron sus primeras conversaciones directas en varias décadas.

El avance israelí supone un desafío al acuerdo emergente para extender el alto el fuego en la guerra con Irán, debido a que Teherán quiere que cualquier pacto incluya un fin a los combates en Líbano. Qatar aseguró que las acciones de Israel fueron una “peligrosa escalada”. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania señaló que era motivo de seria preocupación, según la agencia noticiosa alemana dpa. Estados Unidos comentó al respecto.

Las fuerzas israelíes tomaron el domingo un fuerte simbólico en el sur de Líbano que ofrece vistas de Líbano y el norte de Israel. La última vez que lo capturaron, mantuvieron el control sobre él durante 18 años.

Israel afirma que está atacando al grupo político-militar Hezbollah, que tiene una fuerte presencia en el sur de Líbano y ha lanzado miles de misiles y drones contra el norte de Israel.

Israel ha advertido a la población civil en todo el sur de Líbano que evacúen la zona o podrían quedar atrapados en la línea de fuego. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó el sábado a Israel de “implementar una política de destrucción total de ciudades y pueblos”.

Más de 3.300 personas, entre ellas decenas de niños, han muerto en Líbano desde que comenzaron los combates el 2 de marzo, dos días después del inicio de la guerra con Irán. Cerca de 1 millón de personas han sido desplazadas. Al menos 25 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en Líbano o en el norte de Israel, además de dos civiles en el norte de Israel.

Esto es lo que hay que saber:

El fuerte ha sido un activo militar durante casi 1.000 años

Las fuerzas israelíes tomaron Beaufort, también llamado Al-Shaqif, un castillo construido alrededor del siglo XII y que más tarde fue utilizado por el ejército de Jerusalén de Saladino, los mamelucos, los otomanos, el mandato francés y la Organización para la Liberación de Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien la semana pasada prometió “aumentar los golpes”, señaló que Beaufort es “un símbolo de una batalla heroica para nuestros combatientes”, pero también “un símbolo de una profunda división entre nosotros”.

El fuerte evoca una sensación de victoria por la toma del ejército israelí en 1982, pero también simboliza el alto precio de defenderlo antes de que fuera entregado en 2000, afirmó Orna Mizrahi, exsubdirectora del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno.

El regreso del ejército al fuente brinda la sensación de que Israel estuviera dando vueltas en círculo, comentó Mizrahi, actual investigadora en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. “Hay una sensación de: ‘¿Para qué?’”.

Israel probablemente cederá el control eventualmente, añadió, incluso mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, promete convertir a Beaufort en parte de la zona de seguridad permanente de Israel en el sur de Líbano.

La presencia militar no resolverá el problema con Hezbollah, sostuvo Mizrahi: “Sí, los estamos dañando en las operaciones, pero en paralelo necesitamos impulsar una solución política y diplomática”.

Israel ve una amenaza para sus comunidades

Israel ha considerado desde hace mucho tiempo a Hezbollah como una amenaza. El grupo musulmán chií se originó en 1982 en respuesta a la ocupación israelí en el sur de Líbano. Hezbollah ha atacado comunidades del norte de Israel y se sumó a la guerra en Gaza en 2023 en solidaridad con los palestinos.

Israel debilitó enormemente a Hezbollah durante la guerra. Los combates terminaron con un alto el fuego negociado por Estados Unidos a finales de 2024, y las fuerzas israelíes se retiraron del país, manteniendo presencia únicamente en cinco cimas estratégicas a lo largo de la frontera.

El nuevo gobierno libanés llegó al poder con la promesa de desarmar a grupos como Hezbollah, pero los milicianos se resistieron. Israel, por su parte, afirmó que Hezbollah se está reconstruyendo.

Hezbollah volvió a disparar contra Israel el 2 de marzo, lo que llevó a Israel a invadir el sur de Líbano. Más recientemente, Israel ha dicho que intenta impedir que Hezbollah use un nuevo tipo de dron de fibra óptica contra sus fuerzas y civiles. El dron ha sido ampliamente utilizado en la guerra en Ucrania.

Líbano dice que Israel ha ido demasiado lejos

Cientos de miles de personas han huido del sur de Líbano mientras las fuerzas israelíes realizaban ataques aéreos y las tropas se adentraban en el país. Muchas personas se refugian actualmente en la capital, Beirut.

Estados Unidos negoció un alto el fuego que comenzó a mediados de abril, el cual no se ha mantenido.

Las fuerzas israelíes controlan actualmente grandes extensiones del sur de Líbano y han demolido viviendas y sitios históricos. Israel está tratando de “arrancar la memoria de Líbano y borrar la historia del pueblo”, declaró el sábado Salam.

Hezbollah se niega a aceptar los resultados de las conversaciones

Las negociaciones entre altos funcionarios de Israel y Líbano que comenzaron en abril en Washington, son las primeras conversaciones directas entre ambas naciones en más de tres décadas.

Las primeras conversaciones directas a nivel militar se celebraron el viernes.

Entre los asuntos por resolver figura una retirada israelí del sur de Líbano, el despliegue de fuerzas libanesas hacia esa zona y el desarme de Hezbollah, que se ha negado a entregar las armas mientras las fuerzas israelíes permanezcan en el país.

Las conversaciones continuarán esta semana. Hezbollah no participa en el diálogo y ha dicho que no aceptará ningún resultado. El grupo prefiere que las negociaciones se beneficien de la influencia de Irán y considera débil al gobierno libanés, una postura que comparten algunos otros en el país.

La población libanesa ha estado dividida con relación a las conversaciones, cuyo anuncio fue recibido con protestas. Muchos libaneses están molestos con Hezbollah por la destrucción que ha causado en el país, pero también desconfían de Israel.

El primer ministro libanés ha calificado las negociaciones directas como “la opción menos costosa en estos momentos”, añadiendo que no significan una rendición y reconoció que los resultados no están garantizados.

___ Chehayeb informó desde Beirut, y Anna desde Lowville, Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.