Ejército israelí captura un castillo estratégico en Líbano en su incursión más profunda en 26 años

Las tropas israelíes capturaron una montaña estratégica coronada por un castillo construido por los cruzados en el sur de Líbano, en su incursión más profunda en el país en más de un cuarto de siglo, dijo el ejército el domingo.

La toma del castillo de Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, se produjo tras días de ataques aéreos e intensos combates en aldeas cercanas, donde las tropas israelíes se enfrentaron a miembros de Hezbollah en la escarpada zona.

Su captura supone un importante avance en la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah, que comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a su principal respaldo, Irán.

Desde entonces, Israel ha emprendido una invasión terrestre en la que ha capturado decenas de aldeas y pueblos libaneses cerca de la frontera. Hezbollah, por su parte, ha lanzado miles de misiles y drones contra soldados israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel.

El avance israelí se produjo a pesar de un alto el fuego teórico que está en vigor desde el 17 de abril y apenas días antes de que se celebre la próxima ronda de conversaciones directas entre Líbano e Israel, programada en el Departamento de Estado de Estados Unidos para el 2 y 3 de junio.

Una fortaleza histórica y estratégica

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó una fotografía en X en la que se veía a tropas israelíes caminando delante del castillo, y el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en X que habían izado una bandera israelí sobre el castillo. Las tropas israelíes ya tomaron el lugar en 1982 y lo controlaron hasta que se retiraron de Líbano en 2000.

La fortaleza de Beaufort, encaramada en lo alto de las ondulantes colinas verdes de Líbano y con vistas al río Litani, ha sido un activo militar estratégico para muchos ejércitos durante casi 1.000 años.

Construida como un castillo cruzado alrededor del siglo XII sobre fortificaciones anteriores, ha sido utilizada por los cruzados, el ejército de Jerusalén de Saladino, los mamelucos, los otomanos, el mandato francés, la Organización para la Liberación de Palestina y el ejército israelí hasta 2000, cuando fue parcialmente restaurada y abierta a los visitantes. Los cruzados la llamaron Beaufort, que en francés antiguo significa “bella fortaleza”.

Arrebatar el castillo en 1982 a la Organización para la Liberación de Palestina fue una gran victoria para el ejército israelí, que en ese momento estaba dirigido por el ministro de Defensa Ariel Sharon, quien más tarde se convirtió en primer ministro del país. En ese entonces, el ejército israelí avanzó hasta el norte y ocupó Beirut.

Durante la anterior guerra entre Israel y Hezbollah en 2024, la UNESCO otorgó una protección reforzada a 34 sitios culturales en Líbano, incluido el castillo de Beaufort, para protegerlo de daños.

El castillo está a unos pocos kilómetros al norte de la frontera con Israel y tiene vistas a amplias zonas del sur de Líbano y el norte de Israel. En árabe se llama castillo de Al-Shaqif, una antigua palabra siríaca que se refiere al formidable promontorio rocoso.

El ejército israelí dijo en un comunicado que lanzó una operación hace unos días en la cresta de Beaufort y el valle de Suluki más al sur con el objetivo de desmantelar la infraestructura de Hezbollah y eliminar “amenazas directas a civiles israelíes”.

El comunicado dijo que el ejército está listo “para ampliar la operación si es necesario”.

Beaufort es un lugar simbólico en toda la región, también en Israel, donde fue uno de los lugares emblemáticos que Israel controló durante la ocupación de 18 años. Una de las películas de guerra más conocidas de Israel, “Beaufort”, explora las cuestiones morales y las reservas y la inutilidad de la guerra, en los últimos días antes de que el ejército se retirara.

Israel amplía la invasión en Líbano

En los últimos días, Israel ha ampliado el alcance de sus operaciones en Líbano. Sus fuerzas han cruzado el río Litani, que antes sirvió como una frontera de facto, y han exigido que los residentes abandonen gran parte del sur de Líbano.

Israel ha designado el área desde el Litani hasta el río Zahrani como una zona de combate. Algunos habitantes ya han abandonado el área debido a los intensos ataques de los últimos días, pero la población permanece en muchas de las localidades de la zona.

Las tropas israelíes han avanzado durante días sobre aldeas cercanas al castillo de Beaufort. Ahora están a unos 5 kilómetros (3 millas) de la ciudad de Nabatiyeh, un importante centro en el sur de Líbano, y han dicho a todos sus residentes que se vayan, así como a los residentes de la ciudad costera de Tiro, la cuarta ciudad más grande del país, y sus alrededores.

No hubo comentarios inmediatos de Hezbollah ni del gobierno libanés sobre el avance israelí.

Continúa el fuego cruzado transfronterizo

Hezbollah dijo durante la noche que realizó dos ataques contra tropas israelíes y un tanque Merkava en la localidad suroccidental de Bayada, cerca de la frontera. En los últimos días, el grupo ha dicho que se ha enfrentado con tropas israelíes en varias localidades justo al norte del río cerca de Nabatiyeh y el castillo estratégico.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, informó de ataques aéreos en diferentes aldeas del sur de Líbano y dijo que causaron víctimas, sin dar cifras. Hezbollah disparó el sábado salvas de cohetes contra el norte de Israel, incluida Kiryat Shmona, la ciudad más grande de la zona.

Los drones de fibra óptica difíciles de detectar empleados por Hezbollah han resultado mortales para el ejército israelí, que está teniendo problemas para responder. Ha habido casi 200 alertas para civiles israelíes en todo el norte de Israel que advirtieron de drones y misiles en las últimas 24 horas, según el ejército israelí.

La actual ronda de combates entre Israel y Hezbollah ha dejado 3.350 muertos en Líbano y más de 1 millón de personas desplazadas.

Según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al menos 25 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, incluido uno el sábado. Dos civiles también han muerto en el norte de Israel.

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Lidman informó desde Tel Aviv, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.