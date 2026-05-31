Un palestino muere baleado en un control de Cisjordania cerca de Jerusalén

Un palestino murió por disparos de soldados israelíes en el muro de concreto que separa Cisjordania de Jerusalén, informó el Ministerio de Salud palestino.

El ministerio lo identificó como Imad Haroun Ishtayeh, de 26 años, originario de la localidad de Salem, al este de Nablus. Indicó que las fuerzas israelíes le dispararon en un muslo en la localidad de al-Ram, y que fue declarado muerto en el Complejo Médico Palestino de Ramala.

Imágenes que circulaban en internet mostraban a personas cargando su cuerpo y bajando por una escalera recargada contra el muro coronado con alambre, mientras el tráfico seguía pasando y sonaba una bocina.

La policía israelí no comentó sobre el tiroteo.

El palestino intentaba cruzar de Cisjordania a Israel. Muchas personas han recibido disparos al intentar cruzar el muro, incluido un padre de 44 años que fue asesinado a principios de este mes.

Ishtayeh solía administrar un matadero de aves en su natal Salem, con lo que sostenía a su padre enfermo. Pero el negocio se deterioró cuando una crisis económica golpeó Cisjordania, territorio ocupado por Israel, y decidió cruzar en busca de trabajo, contó a The Associated Press un familiar, Nasser Ishtayeh.

En su primer intento el sábado, la seguridad israelí era estricta, relató Nasser. Tras pasar la noche con otros palestinos que esperaban cruzar a Israel, lo intentó de nuevo el domingo por la mañana y recibió un disparo.

“Le dispararon directamente con munición real y murió en el hospital”, señaló Nasser.

En los últimos años, un número cada vez mayor de palestinos de Cisjordania intenta entrar ilegalmente a Israel para trabajar. Miles de ellos tenían permisos de trabajo israelíes, pero el acceso se restringió drásticamente después de que el ataque de milicianos encabezados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

Desde entonces, el desempleo en Cisjordania se ha disparado en medio de una desaceleración económica. Por otra parte, alrededor de 50 trabajadores han muerto por fuego israelí y más de 38.000 han sido arrestados, aunque muchos fueron liberados posteriormente, informó el domingo la agencia oficial de noticias palestina WAFA, citando a la Federación General de Sindicatos Palestinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.