Ucrania presenta dron marítimo mejorado y afirma que puede atacar en cualquier parte del mar Negro

El Servicio de Seguridad estatal ucraniano presentó un dron acuático mejorado que, según afirma, ahora puede operar en cualquier parte del mar Negro, llevar armas más pesadas y utilizar inteligencia artificial para identificar su objetivo.

Ucrania ha utilizado drones navales no tripulados para atacar el transporte marítimo y la infraestructura rusa en el mar Negro. El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido por su acrónimo ucraniano SBU, ha atribuido los ataques del buque no tripulado conocido como "Sea Baby" a un cambio estratégico en las operaciones navales de Rusia.

El alcance del Sea Baby se amplió de 1.000 kilómetros (620 millas) a 1.500 kilómetros (930 millas), dijo el SBU. Puede transportar hasta 2.000 kilogramos (alrededor de 4.400 libras) de carga útil, dijeron funcionarios del SBU.

En una demostración a la que asistió The Associated Press, las variantes incluyeron embarcaciones equipadas con un lanzacohetes múltiple y otra con una torreta de ametralladora estabilizada.

El general de brigada del SBU Ivan Lukashevych afirmó que los nuevos buques también cuentan con sistemas de identificación de amigo o enemigo asistidos por IA y pueden emplear pequeños drones de ataque aéreo y sistemas de autodestrucción en varias capas para evitar su captura.

Desarrollando un nuevo tipo de guerra naval

El SBU dijo que los drones se han utilizado con éxito contra 11 buques rusos, incluidas fragatas y portamisiles, lo que llevó a la Marina rusa a trasladar su base principal de Sebastopol en Crimea a Novorossiysk en la costa del mar Negro de Rusia.

“El SBU se convirtió en el primero en el mundo en ser pionero en este nuevo tipo de guerra naval, y continuamos avanzando en ella”, dijo Lukashevych, añadiendo que el Sea Baby ha evolucionado de una embarcación de ataque de un solo uso para convertirse en una plataforma reutilizable y multipropósito que amplía las opciones ofensivas de Ucrania.

Las autoridades pidieron que no se hiciera pública la hora y el lugar de la demostración por razones de seguridad.

Las embarcaciones se operan de forma remota desde un centro de control móvil dentro de una furgoneta, donde los operadores utilizan pantallas y controles.

“La cohesión de los miembros de la tripulación es probablemente lo más importante. Estamos trabajando constantemente en eso”, dijo un operador que fue identificado solo por su nombre en clave, “Scout”, según el protocolo militar ucraniano.

Los drones marinos ucranianos ayudaron a repeler a la Armada rusa

El SBU también dijo que los drones acuáticos ayudaron a llevar a cabo otros ataques de alto perfil, incluidos ataques sucesivos al puente de Crimea, más recientemente apuntando a sus soportes submarinos en un intento de dejarlo inutilizable para el transporte militar pesado.

El programa Sea Baby está parcialmente financiado por donaciones públicas a través de una iniciativa estatal y se coordina con el liderazgo militar y político de Ucrania.

La evolución de embarcaciones de ataque desechables a drones reutilizables y en red supone un avance importante en la guerra naval asimétrica, dijo Lukashevych.

“En este nuevo producto, hemos instalado armamento de cohetes que nos permitirá trabajar desde una gran distancia fuera del alcance de ataque del fuego enemigo. Podemos usar tales plataformas para transportar armamento pesado”, afirmó. “Aquí podemos mostrar a los ucranianos el uso más efectivo del dinero que nos han donado”.

___

Los periodistas de Associated Press Alex Babenko, Yehor Konovalov y Volodymyr Yurchuk contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.