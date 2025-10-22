Periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia ganan el máximo galardón de DDHH de la UE

Dos periodistas, uno encarcelado en Bielorrusia y la otra en Georgia, fueron reconocidos el miércoles con el máximo honor en materia de derechos humanos en la Unión Europea, el Premio Sájarov, anunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Andrzej Poczobut es corresponsal del influyente periódico polaco Gazeta Wyborcza. Fue condenado en Bielorrusia por “atentar contra la seguridad nacional” y sentenciado a ocho años, que cumple en la colonia penal de Novopolotsk.

Mzia Amaghlobeli, una destacada periodista que fundó dos de los medios independientes de Georgia, fue condenada en agosto por abofetear a un jefe de policía durante una protesta antigubernamental. Fue sentenciada a dos años de prisión en un caso calificado por grupos de derechos humanos como un intento de restringir la libertad de prensa.

"Ambos son periodistas que se encuentran actualmente en prisión por cargos falsos simplemente por hacer su trabajo y por alzar la voz contra la injusticia. Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia", afirmó Metsola en el parlamento en Estrasburgo, Francia.

