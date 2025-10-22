Ataque masivo ruso con drones y misiles en Kiev causa dos muertos, según autoridades ucranianas

Rusia lanzó un ataque masivo con aviones no tripulados y misiles sobre la capital de Ucrania el miércoles y mató al menos a dos personas, según las autoridades ucranianas, en otro revés para los esfuerzos intermitentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver la guerra de más de tres años.

Trump indicó el martes que su plan para una reunión inmediata con su homólogo ruso, Vladímir Putin, estaba en suspenso porque no quería que fuera una "pérdida de tiempo".

La decisión de posponer el encuentro en Budapest, Hungría, que Trump anunció la semana pasada, se tomó tras una conversación telefónica el lunes entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov. El diplomático ruso dejó claro en declaraciones el martes que el Kremlin se opone a un alto el fuego inmediato.

En Kiev, los servicios de emergencia rescataron el miércoles a 10 personas tras un incendio causado por los restos de un dron que impactaron en el sexto piso de un edificio residencial de 16 plantas en el distrito de Dnipro de la capital ucraniana, donde se encontró a dos personas muertas, reportaron las autoridades locales.

El ataque también destrozó las ventanas de un centro médico y se encontraron escombros en otro edificio residencial, dijo el alcalde, Vitali Klitschko, en su canal de Telegram.

Los servicios de emergencia acudieron también al distrito de Darnytskyi luego de que los restos de otro avión no tripulado alcanzaron un edificio residencial de 17 pisos y causaron un incendio en cinco de ellos. Quince personas, entre las que había dos menores, fueron rescatadas.

En el distrito de Desnianskyi, 20 más fueron rescatadas después de los daños en la fachada de un edificio de 10 plantas y de un incendio en una tubería de gas. También cayeron restos de un dron sobre una residencia, apuntó Klitschko.

El ataque nocturno a gran escala también tuvo como objetivo otras ciudades del país, como Zaporiyia y la ciudad portuaria de Izmail, en la región sureña de Odesa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha tratado de reforzar la posición de Kiev pidiendo misiles Tomahawk de largo alcance de Estados Unidos, aunque Trump ha vacilado sobre si se los proporcionará.

“Tenemos que poner fin a esta guerra, y solo la presión llevará a la paz”, dijo Zelenskyy el martes en una publicación en Telegram.

Ucrania espera comprar 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot a empresas estadounidenses con activos rusos congelados y la ayuda de sus aliados, pero Zelenskyy señaló que la compra llevaría tiempo debido a los largos tiempos de producción. Indicó que abordó con Trump la posibilidad de conseguirlos antes, posiblemente de sus socios europeos.

Zelenskyy dijo a principios de semana que Estados Unidos está interesado en proyectos bilaterales de gas con Ucrania, incluida la construcción de una terminal de GNL en la ciudad portuaria de Odesa, en el sur. Washington también estaría interesado en proyectos relacionados con la energía nuclear y el petróleo.

A principios de mes, Rusia lanzó su mayor ataque de la guerra contra instalaciones de gas natural operadas por la empresa estatal ucraniana Naftogaz, disparando un total de 381 drones y 35 misiles sobre el país, según la fuerza aérea ucraniana, en lo que los funcionarios calificaron como un intento de destruir la red eléctrica local antes del invierno.

Se espera que Trump se reúna con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el miércoles en la Casa Blanca. La alianza militar ha estado coordinando entregas de armas a Ucrania, muchas de ellas compradas a Estados Unidos por parte de Canadá y de los países europeos.

La llamada Coalición de los Dispuestos —un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania— se reunirá en Londres el viernes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.