Copa Airlines suspende vuelos a Venezuela; pilotos reportan intermitencias en señales de navegación

La aerolínea panameña Copa Airlines, una de las pocas que mantiene vuelos a Venezuela, anunció la noche del miércoles la suspensión temporal de todos sus vuelos desde y hacia Caracas programados para el 4 y 5 de diciembre, luego de que pilotos reportaron intermitencias en una de las señales de navegación.

“Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional— hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas” afirmó la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea señaló que el incidente no puso en riesgo la seguridad de sus operaciones, pero dio pie a una suspensión preventiva, la cual será evaluada en las próximas 24 horas. La decisión se produce en medio de un clima regional marcado por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Las aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos a Venezuela la semana pasada, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera a los pilotos que tuvieran precaución al volar alrededor del país debido a la intensificación de la actividad militar.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje en redes sociales que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”.