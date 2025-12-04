Identificación de restos de trabajador agrícola tailandés deja un último rehén en Gaza

Los restos mortales entregados por insurgentes de Gaza a Israel como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego fueron identificados como los de un trabajador agrícola tailandés, dijeron el jueves funcionarios israelíes y tailandeses. La devolución de los restos de Sudthisak Rinthalak deja solo un último rehén por devolver en virtud del acuerdo.

Rinthalak era un trabajador agrícola que había estado empleado en el kibbutz Be’eri, una de las comunidades más afectadas en el ataque. Las autoridades israelíes dijeron que el tailandés, de 42 años, falleció el 7 de octubre de 2023 durante el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, y que su cuerpo fue llevado al sitiado enclave palestino por el grupo insurgente Yihad Islámica.

Fue declarado oficialmente muerto el 16 de mayo de 2024.

Los restos mortales de Rinthalak fueron devueltos el miércoles, un día después de los insurgentes entregaran restos que no coincidieron con ninguno de los dos últimos rehenes.

Nikorndej Balankura, vocero del Ministerio de Exteriores de Tailandia, afirmó que la familia de Sudthisak había sido notificada y dio las gracias al gobierno israelí por su ayuda, que permitió la liberación de los 31 tailandeses capturados al inicio del conflicto, 28 de ellos con vida.

Los tailandeses eran el grupo de extranjeros más numeroso en cautiverio. El ministerio tailandés indicó que, además de los rehenes, 46 de sus ciudadanos murieron durante la guerra.

El israelí Ran Gvili es el último rehén cuyos restos no han sido devueltos aún. Gvili era un policía israelí que ayudó a gente a escapar del festival de música Nova durante el ataque del 7 de octubre y fue asesinado luchando en otro lugar.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 han sido devueltos a Israel que, a cambio, entregó los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza. La mayoría de esos cadáveres siguen sin identificar.

La devolución de todos los rehenes es un elemento crucial de la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos. Tanto Hamás como Israel se han acusado mutuamente de violar el pacto. A cambio, Israel ha liberado también a prisioneros palestinos.

El plan está aún en su fase inicial y las preguntas acerca de su implementación continúan. El acuerdo para la seguridad y gobernanza del territorio palestino contempla que una fuerza de estabilización internacional proporcione seguridad, aprueba una autoridad transitoria supervisada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé un posible camino hacia un futuro Estado palestino independiente.

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamás en el que unas 1.200 personas fallecieron y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos fueron devueltos en virtud de acuerdos de alto el fuego o de otro tipo.

Israel respondió al asalto con una campaña militar que se ha cobrado la vida de más de 70.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. La cifra de víctimas ha seguido aumentando a pesar de la tregua porque las fuerzas israelíes aún lanzan ataques en respuesta a lo que califican como violaciones del alto el fuego y debido a la recuperación de cadáveres de entre los escombros.

El ministerio gazatí opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que suelen ser considerados fiables por la comunidad internacional.

El periodista de The Associated Press Jintamas Saksornchai en Bangkok contribuyó a este despacho.

Se corrigió la ortografía del nombre de Sudthisak Rinthalak.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.