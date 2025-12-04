Llega a Venezuela avión con deportados de EEUU tras comentarios de Trump sobre cierre espacio aéreo

Un vuelo con 266 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó el miércoles a Caracas en un avión de una aerolínea estadounidense luego de los comentarios del presidente Donald Trump sobre que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado.

“El gobierno de los Estados Unidos, como lo informó nuestra autoridad aeronáutica”, solicitó la reanudación de los vuelos de repatriación al presidente Nicolás Maduro” y este “de manera inmediata” lo aprobó después que Washington unilateralmente “habían suspendido de manera verbal” esos traslados aéreos, declaró el canciller Yván Gil a periodistas en el aeropuerto que sirve la ciudad de Caracas momentos antes de la llegada de la aeronave.

Gil destacó que hace un par de días, sin embargo, el gobierno estadounidense nuevamente solicitó permisos para los vuelos con deportados, directamente desde territorio estadounidense, y Maduro “sin dilaciones aprobó para que retornaran felices a la patria”.

Gil indicó que desde Estados Unidos han retornado 14.407 venezolanos deportados en 76 vuelos.

El avión de la empresa Eastern Airlines llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, procedente de Estados Unidos.

El arribo se produjo después de que el sábado pasado el mandatario estadounidense dijo que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad” y en medio de la afectación de los vuelos comerciales generada por la decisión de más de una decena de empresas aéreas locales e internacionales de suspender sus operaciones en el país sudamericano tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre los presuntos riesgos de volar en el espacio aéreo venezolano.

Los vuelos de retorno de migrantes deportados desde Estados Unidos se han regularizado desde fines de marzo por ambos países como parte de los traslados acordados a fines de marzo por los gobiernos de Caracas y Washington. En ocasiones hay incluso varios por día y semanalmente dos llegan directamente a Caracas operados por un contratista del gobierno de Estados Unidos.

Todo esto tiene lugar en momentos de creciente tensión entre ambas naciones por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra botes sospechosos de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y del océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 83 personas han fallecido.

El gobierno de Trump sostiene que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) confirmó que se han suspendido los vuelos de TAP Air Portugal, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Gol, Caribbean y Turkish Airlines.

Las aerolíneas venezolanas Estelar y Laser, citando motivos operacionales de sus proveedores aéreos españoles Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también suspendieron sus vuelos entre Caracas y Madrid.