Próximo primer ministro de Holanda dice que retórica de Trump es "llamada de atención" para Europa

El líder político que está en línea para convertirse en el próximo primer ministro de Holanda declaró el viernes que la retórica del presidente estadounidense Donald Trump debe ser una "llamada de atención" para Europa en un momento complicado.

El líder centrista del D66, Rob Jetten, enfatizó la necesidad de una cooperación europea más fuerte para garantizar la seguridad y la prosperidad, en lugar de centrarse en Estados Unidos.

"Podemos seguir hablando y quejándonos de Estados Unidos, pero lo que deberíamos hacer en su lugar es asegurarnos de que la cooperación europea se fortalezca, que podamos garantizar la seguridad y la prosperidad para nuestros propios ciudadanos", dijo a The Associated Press.

Una vez en el cargo, una de las primeras cosas que hará Jetten será "hablar con mis colegas en Europa para ver qué papel pueden volver a desempeñar los holandeses en el fortalecimiento de la cooperación europea", expresó.

Aun así, Jetten subrayó que también buscaría aumentar la cooperación con Washington, "principalmente en temas de seguridad, la guerra en Ucrania, pero también a nivel económico, porque la economía holandesa y la economía estadounidense están muy interrelacionadas".

Trump ha argumentado repetidamente que Estados Unidos necesita Groenlandia, un territorio autónomo del miembro de la OTAN Dinamarca, para contrarrestar las amenazas de Rusia y China. Pero la semana pasada canceló los aranceles que había amenazado con imponer a ocho naciones europeas, incluida Holanda, para presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia.

Jetten habló con los medios después de que él y los líderes de otros dos partidos que formarán un gobierno de coalición minoritaria tras las elecciones de hace tres meses presentaran el viernes un plan de políticas con sus planes para el próximo mandato de cuatro años. El plan incluye gastar miles de millones en el ejército holandés y el apoyo continuo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

La coalición de Jetten tiene solo 66 de los 150 escaños en la cámara baja del parlamento, por lo que tendrá que reunir apoyo a lo largo del fragmentado espectro político para cada nueva ley que busque aprobar. Hay 16 partidos y bloques en la cámara baja.

"La tarea que tenemos por delante es enorme, pero Holanda tiene su grandeza gracias a la colaboración", afirmó Jetten. "Nuestra historia muestra que el progreso no se logra solo, sino que se crea juntos".

La coalición está compuesta por el D66 de Jetten junto con dos partidos más de tendencia derechista, los Demócratas Cristianos y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Jetten ha estado al frente de las conversaciones de coalición desde que su partido ganó por poco las elecciones a finales de octubre.

El joven de 38 años se convertirá en el primer ministro más joven de Holanda y el primero abiertamente gay cuando él y sus nuevos ministros del gabinete sean juramentados por el rey Willem-Alexander, probablemente en algún momento a finales de febrero.

Jesse Klaver, líder del partido de centro-izquierda GroenLinks-Partido Laborista que tiene 20 de los 150 escaños de la cámara baja, ha calificado la coalición minoritaria como un "experimento arriesgado", pero dijo recientemente que seguiría una política de "oposición responsable" y haría acuerdos con el nuevo gobierno "no para nosotros mismos, sino para ayudar a Holanda a avanzar".

Sin embargo, Klaver advirtió a las administraciones entrantes que si "quieren nuestro apoyo, entonces los planes tendrán que ser más sociales y más verdes".

El Partido por la Libertad de extrema derecha, liderado por el veterano legislador antiiislámico Geert Wilders, que fue un cercano segundo lugar en las elecciones del 29 de octubre, ha prometido no apoyar la coalición. A principios de este mes, Wilders vio cómo siete de sus legisladores electos, descontentos con su liderazgo autoritario del partido, se separaron para formar un nuevo bloque en el parlamento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.