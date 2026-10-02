Un estudiante de secundaria de 17 años murió en Los Ángeles el miércoles tras caer desde una barandilla del cuarto piso de su escuela, poco después de un aparente altercado con otro alumno.

La familia identificó al adolescente en redes sociales como Xavier Nungarary, estudiante de último año de la preparatoria Benjamin Franklin, en Highland Park. Según su madrastra, Xavier sufrió acoso escolar durante toda la preparatoria, aunque “dudaba en denunciarlo”, informó Newsweek, que citó declaraciones a CBS LA.

Videos obtenidos por el New York Post parecen mostrar lo ocurrido poco antes de su muerte. En uno de ellos, Xavier aparece dentro de un aula durante una aparente confrontación que un profesor intenta detener. En medio del altercado, otro estudiante parece golpearlo en el rostro y Xavier sale corriendo del salón.

“Corre, negro, corre”, se escucha decir al otro estudiante.

Un segundo video, que al parecer fue grabado apenas unos segundos después, muestra lo que parece ser el momento en que Xavier cae desde una barandilla del cuarto piso.

Xavier Nungarary, de 17 años, murió el miércoles tras caer desde una barandilla del cuarto piso de la secundaria Franklin, en Los Ángeles ( GoFundMe )

Tras la caída, Xavier fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) explicó a The Independent que los agentes acudieron a la escuela alrededor de la 1:00 p. m., después de recibir un aviso sobre la muerte de un menor. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

Aunque la policía señaló que no hay indicios de que la muerte de Xavier fuera producto de un crimen, los investigadores están al tanto de los videos que circulan en internet. Hasta el momento, las autoridades no revelaron qué desencadenó el enfrentamiento ni confirmaron si la aparente pelea que aparece en las grabaciones tuvo relación con su muerte.

Mientras avanza la investigación, la familia de Xavier lo recordó como un “joven hermoso, cariñoso y afectuoso” en una campaña de GoFundMe creada para ayudar a cubrir los gastos del funeral y otros costos.

“Perder a un hijo es un dolor inimaginable, y esta familia ahora enfrenta el peso emocional del duelo mientras intenta organizar un homenaje a su vida”, escribió Lilia Nungaray, madre de Xavier. “Su hijo era un joven hermoso, cariñoso y afectuoso que significaba mucho para quienes lo rodeaban. Su partida dejó un profundo vacío en los corazones de quienes lo conocieron y amaron”.

La preparatoria Franklin permaneció abierta el jueves, aunque algunos estudiantes decidieron quedarse en casa. Entre ellos estaba la hija de Eleo Rolon, quien conocía a Xavier.

“Uno piensa que, mientras están en la escuela, están seguros”, declaró Rolon a NBC Los Ángeles. “Ella me dijo que era un joven muy bueno. Muy tranquilo”.

Tras la muerte de Xavier, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) puso a disposición de estudiantes y personal profesionales de salud mental y consejeros especializados en duelo. Además, los alumnos realizaron una vigilia el jueves en memoria del adolescente.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia, los amigos, los compañeros de clase, los maestros y toda la comunidad en este difícil momento. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles trabaja de cerca con la preparatoria Franklin para brindar apoyo y recursos a los estudiantes y al personal afectados por esta pérdida”, señaló el portavoz.

“El equipo de crisis del distrito ha estado presente en la escuela para ofrecer apoyo psicológico y otros servicios de salud mental a estudiantes y personal. Esto incluye sesiones individuales, visitas a las aulas y derivaciones a servicios especializados para quienes presenten necesidades más complejas. El equipo continuará en la escuela durante los próximos días. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Los Ángeles investiga las circunstancias del incidente”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri