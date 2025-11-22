Primera cumbre del G20 en África arranca con agenda ambiciosa y trata de superar boicot de Trump

La primera cumbre del Grupo de los 20 en África comienza el sábado con una agenda ambiciosa para avanzar en la solución de algunos de los problemas de larga data que han afectado a las naciones más pobres del mundo.

Líderes y altos funcionarios gubernamentales de las economías más ricas y emergentes se reunirán en un centro de exposiciones cerca del famoso municipio sudafricano de Soweto, donde en su día vivió Nelson Mandela, para intentar encontrar un consenso sobre las prioridades establecidas por la anfitriona.

Entre ellas está aumentar la ayuda para que las naciones pobres se recuperen de los desastres relacionados con el clima, reduzcan sus cargas de deuda externa, transiten hacia fuentes de energía verde y aprovechen su propia riqueza mineral, todo en un intento por contrarrestar la creciente desigualdad global.

“Veremos”, dijo António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, acerca de si el G20 podría priorizar a los países en desarrollo y realizar reformas significativas. "Pero creo que Sudáfrica ha hecho su parte al poner esas cosas claramente sobre la mesa".

La cumbre de dos días se llevará a cabo sin la economía más grande del mundo después de que su presidente, Donald Trump, ordenó el boicot de Estados Unidos a la cita debido a sus afirmaciones de que Sudáfrica aplica políticas racistas contra los blancos y persigue a su minoría blanca afrikáner.

La brecha diplomática entre ambos países, que se originó meses atrás, se agravó durante los preparativos, pero aunque el boicot de Trump dominaba las conversaciones previas en Johannesburgo y amenazaba con socavar la agenda, algunos de los líderes estaban ansiosos por seguir adelante.

“Lo lamento”, señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la ausencia de su homólogo, “pero no debería bloquearnos. Nuestro deber es estar presentes, comprometernos y trabajar todos juntos porque tenemos muchos desafíos”.

El G20 es en realidad un grupo con 21 miembros: 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana.

El bloque se formó en 1999 como un puente entre naciones adineradas y pobres para enfrentar crisis financieras globales. Aunque a menudo opera a la sombra del Grupo de los Siete —que reúne a las democracias más ricas—, los miembros del G20 representan, en conjunto, cerca del 85% de la economía mundial, el 75% del comercio internacional y más de la mitad de la población global.

Pero funciona por consenso en lugar de mediante resoluciones vinculantes, y suele ser difícil de lograr debido a los diferentes intereses de miembros como Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón, países de Europa Occidental como Francia, Alemania y Reino Unido, y otros como Indonesia, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Guterres advirtió que las naciones ricas a menudo no han hecho las concesiones necesarias para alcanzar acuerdos efectivos sobre el clima o reformas financieras globales.

Las cumbres del G20 terminan normalmente con una declaración de los líderes —que detalla cualquier acuerdo amplio alcanzado por el bloque— pero incluso eso parece difícil de conseguir en Johannesburgo.

Sudáfrica dijo que Estados Unidos estaba presionando para que no se emitiera ninguna declaración final de los líderes en su ausencia, y rebajar ese documento a una declaración unilateral de la anfitriona.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, respondió diciendo que “no nos dejaremos intimidar" y prometió una declaración de todos los asistentes al cierre de la cumbre el domingo.

Aun así, es probable que el rumbo del G20 cambie drásticamente dado que Estados Unidos asumirá la presidencia rotativa tras Sudáfrica al final de esta cumbre, y el gobierno de Trump ha ridiculizado el enfoque en el cambio climático y la desigualdad.

La única participación de Estados Unidos en la cita, de acuerdo con la Casa Blanca, será cuando, al final de la cumbre, un representante de su embajada en el país asista a la ceremonia formal de traspaso de poderes para aceptar la presidencia del G20.

Sudáfrica señaló que es un insulto que Ramaphosa ceda el testigo a lo que considera que es un funcionario diplomático de menor rango.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.