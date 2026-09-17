Una andanada rusa de misiles y drones contra Ucrania deja al menos 19 heridos, incluidos niños

Una andanada rusa de misiles y drones dirigida contra la capital de Ucrania y sus alrededores durante la noche y hasta la mañana del jueves dejó al menos 19 personas heridas, informaron las autoridades locales.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques nocturnos contra objetivos en Rusia, incluida una refinería de petróleo en Yaroslavl y un aeródromo militar en la región de Rostov.

Los esfuerzos de paz para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, que ya lleva cuatro años y medio, están estancados, y el tema de las concesiones territoriales en el este de Ucrania figura entre los principales puntos de fricción. Rondas sucesivas de conversaciones mediadas por Estados Unidos no han logrado un avance. Ucrania también busca garantías de seguridad de sus socios.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev indicó que los ataques se registraron en más de 10 lugares en la ciudad, mientras que 33 sitios resultaron dañados en la región en general. Entre los heridos había una niña de 10 años y un niño de 12, señaló la administración en un comunicado en Telegram.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que destruyó o neutralizó 131 objetivos aéreos rusos en el ataque nocturno en las regiones de Kiev, Zaporiyia y Odesa. El ataque incluyó misiles balísticos y misiles de crucero, así como drones y señuelos.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que el ejército atacó plantas metalúrgicas y de electrónica, fábricas del complejo militar-industrial e instalaciones de energía y transporte. El ministerio también informó que tres buques de carga y un ferry involucrados en el transporte de suministros para el ejército ucraniano fueron alcanzados en el puerto de Chornomorsk.

Zelenskyy dijo que la operación contra la Refinería de Petróleo de Yaroslavl se llevó a cabo conjuntamente por el Servicio de Seguridad de Ucrania, las fuerzas de operaciones especiales, la inteligencia militar y el Servicio de Inteligencia Exterior.

El servicio de seguridad atacó un aeródromo militar en Rostov, dañando un avión An-12, dos An-26 y tres helicópteros, indicó en Telegram.

En Odesa, siete personas resultaron heridas, incluidos dos niños, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Había daños en apartamentos en los pisos 14 al 16 de un edificio residencial. Un edificio residencial privado en Odesa también quedó destruido y otros resultaron dañados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.