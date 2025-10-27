Presidente de Costa de Marfil reelegido para un cuarto mandato

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue reelegido para un cuarto mandato en unas elecciones marcadas por una baja participación y calles vacías en la capital económica de Abiyán, según mostraron el lunes los resultados provisionales.

Ouattara, de 83 años, quien llegó al poder en 2011, obtuvo el 89,7% de los votos, informó el lunes Ibrahime Kuibiert Coulibaly, director del Consejo Electoral.

Jean-Louis Billon, exministro de comercio de una de las familias más ricas de Costa de Marfil, quedó en un distante segundo lugar con el 3% de los votos. Simone Gbagbo, ex primera dama, quedó en tercer lugar con el 2,4%, según los resultados provisionales.

Los resultados finales están previstos a ser difundidos a principios de noviembre, aunque podrían darse a conocer antes. Unos 8,5 millones de personas estaban registradas para votar. La participación fue de alrededor del 50%.

Billon ya había felicitado a Ouattara el domingo por la noche, basándose en los primeros resultados.

Ouattara llegó al poder por primera vez tras ganar unas elecciones disputadas a finales de 2010 contra su predecesor, Laurent Gbagbo. Los disturbios que rodearon esa elección —la primera del país en una década— dejaron al menos 3.000 muertos antes de que Ouattara, respaldado internacionalmente por fuerzas de la ONU y francesas, asumiera el poder.

Desde entonces, sus partidarios le han atribuido la restauración de la economía devastada por el conflicto en el mayor productor de cacao del mundo, mientras que sus críticos lo acusan de ser autoritario.

Según expertos, la oposición quedó debilitada tras la exclusión de candidatos importantes, Tidjane Thiam y Laurent Gbagbo.

"Con sus principales rivales apartados, Ouattara aseguró un cuarto mandato en el cargo debido a su fuerte influencia sobre las instituciones estatales y su papel principal en la reconstrucción del país después de la guerra civil", dijo a The Associated Press Mucahid Durmaz, analista senior en Verisk Maplecroft, consultoría global de riesgos.

Con un límite de dos mandatos, Ouattara supervisó un referéndum que cambió la constitución marfileña en 2016, durante su segundo mandato. En 2020, dijo que la constitución reiniciaba su tiempo, lo que sus oponentes rechazaron en ese momento. Boicotearon las elecciones de ese año, y él ganó con más del 90% de los votos.

"Muchos en el país y en la región más amplia probablemente verán su cuarto mandato como una consolidación de la práctica de reformar la constitución y un profundizamiento del declive democrático en África Occidental", dijo Durmaz.

La reelección de Ouattara es el último ejemplo de hombres mayores que continúan en el poder en África, que cuenta con la población más joven del mundo. Paul Biya de Camerún, de 92 años, Yoweri Museveni de Uganda, de 81 y Teodoro Mbasogo de Guinea Ecuatorial, de 83, son algunos otros líderes africanos mayores que aún están en el poder.

Ouattara ha supervisado un resurgimiento económico desde la guerra civil, logrando una tasa de crecimiento anual del 6% respaldada por un auge en el cacao. Sin embargo, el 37,5% de los 30 millones de habitantes del país todavía vive en la pobreza, y los empleos son escasos para los jóvenes.

También ha tenido enfrentamientos con Níger, Mali y Burkina Faso por supuestamente apoyar a Francia, a la que esos países, gobernados por juntas militares, han culpado por el deterioro de la seguridad en la región.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.