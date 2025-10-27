Diez personas enfrentan juicio por ciberacoso contra esposa del presidente francés

Diez personas fueron juzgadas el lunes acusadas de ciberacoso a Brigitte Macron después que supuestamente hicieran comentarios "maliciosos" en línea difundiendo afirmaciones de que la esposa del presidente Emmanuel Macron es un hombre.

Brigitte Macron no se presentó el lunes por la tarde al inicio del juicio de dos días que se realiza en París.

La fiscalía parisina dijo que los ocho hombres y dos mujeres están acusados de difundir "numerosos comentarios maliciosos" en línea sobre el género y la "sexualidad" de la primera dama, y de mencionar la diferencia de edad con su esposo como "pedofilia". Siete de los acusados estuvieron en el tribunal el lunes, y otros tres fueron representados por sus abogados.

Algunos de los acusados, de entre 41 y 60 años, son muy activos en las redes sociales, con publicaciones que a veces acumulan decenas de miles de vistas.

Delphine Jegousse, de 51 años, conocida como Amandine Roy, quien se describe a sí misma como médium y autora, es considerada como una de las principales responsables de difundir el rumor luego que publicara un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021.

Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido como Zoé Sagan en las redes sociales, vio que su cuenta de X fue suspendida el año pasado después que su nombre fuera citado en varias investigaciones judiciales.

Otros incluyen a un funcionario electo, un profesor y un informático.

El juez principal dijo que todos están acusados de ciberacoso a la primera dama, lo que llevó a "un deterioro de su salud física y mental".

Los Macron han sido acosados durante años por teorías de conspiración que afirman que Brigitte nació como un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, quien supuestamente luego tomó el nombre de Brigitte como una mujer transgénero. Jean-Michel Trogneux es el nombre del hermano de Brigitte.

El juicio de dos días en París se produce después que los Macron presentaran una demanda por difamación en julio en un tribunal de Delaware, ya que su abogado dijo que buscarán daños "sustanciales" de la influencer conservadora estadounidense Candace Owens si persiste con las afirmaciones de que Brigitte es un hombre.

Owens es una comentarista política de derecha cuyo canal de YouTube tiene alrededor de 4,5 millones de suscriptores. En 2024, se le negó una visa de Nueva Zelanda y Australia, citando comentarios en los que negó la experimentación médica nazi en judíos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Es probable que el veredicto en el caso de París se emita en una fecha posterior.

En septiembre de 2024, Brigitte y Jean-Michel Trogneux ganaron una demanda por difamación contra Jegousse y otra mujer que fueron sentenciadas por un tribunal de París a multas y daños por difundir las afirmaciones sobre la primera dama en línea. Una corte de apelaciones de París revocó la sentencia en julio. Brigitte y su hermano han recurrido desde entonces al tribunal más alto de Francia para apelar esa decisión.

Los Macron, que están casados desde 2007, se conocieron por primera vez en la escuela secundaria donde él era estudiante y ella era profesora. Brigitte Macron, 24 años mayor que su esposo, se llamaba entonces Brigitte Auzière, una madre casada de tres hijos.

Emmanuel Macron, de 47 años, ha sido presidente de Francia desde 2017.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.